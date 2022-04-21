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新职业教育法自5月1日起施行

2022年04月21日08:01 | 来源：光明日报
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十三届全国人大常委会第三十四次会议4月20日表决通过新修订的职业教育法，这是职业教育法制定近26年来的首次修订。新职业教育法自2022年5月1日起施行。

“随着我国进入新发展阶段，职业教育发展面临新形势、新要求。”全国人大常委会法工委行政法室副主任宋芳表示，修订后的职业教育法对于推动职业教育高质量发展，提高劳动者素质和技术技能水平，促进就业创业，建设教育强国、人力资源强国和技能型社会，推进社会主义现代化建设具有重要意义。

据了解，新职业教育法从现行法的5章40条修改为8章69条，增加“职业学校和职业培训机构”“职业教育的教师与受教育者”和“法律责任”三章，由现行法的3400余字修改为10000余字，内容更加充实，在加强党的领导、完善职业教育制度体系、完善产教融合制度支撑、提升职业教育质量和水平等方面作出进一步修改。

新职业教育法明确，职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型。为推动职业教育与普通教育融通、不同层次职业教育贯通，打通“断头路”、构建“立交桥”，新职业教育法明确高等职业学校教育由专科、本科及以上教育层次的高等职业学校和普通高等学校实施；明确国家建立健全各级各类学校教育与职业培训学分、资历以及其他学习成果的认证、积累和转换机制，推进职业教育国家学分银行建设，促进职业教育与普通教育的学习成果融通、互认。

“职业教育离不开产教融合、校企合作。”宋芳表示，新职业教育法明确，对深度参与产教融合、校企合作，在提升技术技能人才培养质量、促进就业中发挥重要主体作用的企业，按照规定给予奖励；对符合条件认定为产教融合型企业的，按照规定给予金融、财政、土地等支持，落实教育费附加、地方教育附加减免及其他税费优惠。（记者李睿宸）

(责编：孙竞、熊旭)

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