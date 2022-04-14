人民网北京4月14日电 （记者孙竞、郝孟佳）日前，教育部等八部门联合印发《新时代基础教育强师计划》（以下简称《强师计划》），教育部教师工作司负责人就相关问题回答了记者提问。

该负责人介绍，《强师计划》目标任务包括两个层面：一是到2025年，建成一批国家师范教育基地，形成一批可复制可推广的教师队伍建设改革经验，培养一批硕士层次中小学教师和教育领军人才，完善部属师范大学示范、地方师范院校为主体的农村教师培养支持服务体系，欠发达地区中小学教师紧缺情况逐渐缓解，教师培训实现专业化、标准化，教师发展保障有力，教师队伍管理服务水平显著提升；二是到2035年，适应教育现代化和建成教育强国要求，构建开放、协同、联动的高水平教师教育体系，建立完善的教师专业发展机制，教师数量和质量基本满足基础教育发展需求，教师队伍整体素质和教育教学水平明显提升，尊师重教蔚然成风。

该负责人表示，《强师计划》以高素质教师人才培养为引领，以高水平教师教育体系建设为支撑，以提升教师思想政治素质、师德师风水平和教育教学能力为重点，提出新时代基础教育教师队伍筑基提质、补短扶弱、做优建强的思路举措，促进教师数量、素质、结构协调发展，推动教师队伍建设创新：

一是以高水平师范院校为引领，加强教师教育体系建设。支持建设一批国家师范教育基地，打造师范教育高质量发展的排头兵、领头雁。会同国家发展改革委实施“十四五”教育强国推进工程，支持一批师范院校加强教学科研设施建设，每校支持1亿元，实现新世纪以来国家层面在高等教育重大专项中，专门面向师范院校和师范专业建设进行的最大规模投入。鼓励支持建立教师教育协同创新平台，推进师范院校在教育科学研究、教师教育师资队伍建设、师范人才培养和基础教育服务等领域开展合作。支持有条件的地方师专升本。

二是以创新人才培养为目标，提升教师培养层次。实施高素质教师人才培育计划，深化本硕整体设计、分段考核的人才培养模式改革，推进高素质复合型硕士层次高中教师培养试点和部属师范大学公费师范生攻读教育硕士工作，继续实施农村学校教育硕士师资培养计划，扩大教育硕士培养规模。同时，深入实施名师名校长领航计划，培养造就基础教育领域的教育家、大先生。

三是以中西部欠发达地区教师为重点，推动师资优质均衡。继续实施中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划，依托部属师范大学和地方高水平师范院校为832个脱贫县和中西部陆地边境县定向培养本科层次师范生，中央财政给予支持。深入推进“县管校聘”管理改革，完善交流轮岗、支教讲学激励机制，引导优秀人才向乡村学校流动。通过落实补助政策、倾斜职称评聘、加强周转宿舍建设和住房保障等，着力增强乡村教师职业吸引力。

四是以深化评价改革为牵引，提升教师队伍治理水平。落实教育评价改革要求，严格落实师德师风第一标准。深化职称改革，实行分类评价，出台完善中小学岗位设置管理的指导意见。绩效工资分配向班主任、教育教学效果突出的一线教师、从事特殊教育随班就读工作的教师倾斜。改进师范院校评价，探索师范类“双一流”建设评价机制。支持地方政府统筹，有关部门密切配合，开展国家教师队伍建设改革试点。

五是以信息技术应用为抓手，推动教师队伍建设提质增效。支持师范生和教师管理信息系统、教师资格管理信息系统、国家教师管理服务信息化平台等的建设和完善，加强信息系统安全防护，为教师队伍建设提供信息化决策和便捷化服务支撑。深入实施人工智能助推教师队伍建设试点行动，探索教师管理优化、教师教育改革、教育教学方法创新、教育精准帮扶的新路径和新模式，进一步发挥教师在人工智能与教育融合中的作用。

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