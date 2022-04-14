报名入口截图。来源：教育部教育考试院官网

人民网北京4月14日电 （记者李依环、郝孟佳）记者从教育部教育考试院获悉，2022年上半年中小学教师资格考试（面试）报名工作将于4月15日启动。考生可登录“中小学教师资格考试网”，查看所在省报名公告，按照导航页面指引进入所在省报名入口。

根据各地发布的报名公告，此次面试考试定于5月14日至15日举行。考生可按照本省（自治区、直辖市）报名公告要求，在规定日期内完成网上报名、资格审核、缴费等事项。

记者了解到，受疫情影响，原定于5月14日至15日举行的上海市2022年上半年中小学教师资格考试（面试）推迟举行，合并至2022年下半年中小学教师资格考试（面试）一并组织实施。凡符合本次上海市中小学教师资格考试（面试）报考条件的考生务必在4月15日0时至16日16时登录中小学教师资格考试网进行报名，报名经审核通过后笔试科目成绩有效期自动延长半年。

教育部教育考试院提醒，考生须在报名前仔细阅读本省（自治区、直辖市）中小学教师资格考试（面试）报名公告中的各项内容和规定，并仔细了解报考所需的各项条件。为保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康，考生须密切关注并严格遵守所报省份教育厅及当地教育行政部门发布的疫情防控相关规定。

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