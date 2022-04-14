原标题：“上一节课也只退费一半”，你遇过这样早教培训吗？

“上课课时超三分之一后概不退款”“哪怕上一节课也扣一半费用”“退款周期长达12个月”，你报名的线下培训有没有遇到过这些情况？

美吉姆被投诉退款难，不开发票

近日，中新财经收到投诉，消费者温先生在武汉江宸天街美吉姆早教中心给小孩报了早教课程，报名费花了22588元，共96个课时，再加上一些赠送课时，共计100多个课时。

受访用户供图。

“因为美吉姆不安排试听，必须先一次性交费后才开始，结果我们家小孩不适应，一进去就哭，后来又试了两三次，还是完全不行，总计签到了3个课时，实际上一节课也没上。”温先生称。

温先生表示，“最后我们决定退款退课，接待我们的美吉姆销售让填了退费单，说一个月之内就会办好。结果过了一个多月，没消息，联系美吉姆该店后告诉我们，要么退费一半，要么一年以后再退费。”

温先生还表示，美吉姆也没有给他们开具收费发票。

美吉姆：退款周期约12个月，需总部审核

针对上述温先生所述，记者拨打了美吉姆官网提供的武汉江宸天街美吉姆早教中心电话，无人应答。

涉事美吉姆店。受访用户供图

美吉姆官网400电话客服对中新财经表示，“这种情况已记录，会汇报上去，有结果后会及时反馈。”截至发稿，记者尚未收到任何回应。

负责温先生报名的武汉江宸天街美吉姆早教中心的销售对中新财经表示，因为温先生一家要求全额退款，所以走的是特殊渠道，需报给总部，退款周期约12个月。

“如果按合同执行，正常退款流程只能退一半，退款周期约三、四个月，但温先生一家不答应，所以走的是特殊渠道。”上述销售表示。

至于为什么“课程约100课时，签到用了3个课时，退款只能退一半”，该销售称，“合同就是这样规定的，只要上的课时低于三分之一，哪怕上一节课，也是退一半。”“至于发票，如果消费者如有需求，可以开具。”

法律人士：违约金过高，消费者有权要求下调

“上一节课退款也只能退一半”等规定是否涉嫌霸王条款？

北京云嘉律师事务所副主任、中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领对中新财经表示，这种情况，主要看培训机构是否存在违约行为，如果存在，消费者可依法解除合同，要求立即退款，不受合同限制。

“如果培训机构未违约，是消费者单方面违约，比如自己不想上课或感觉不合适要求退款，这种情况属于消费者单方解除合同，缺少法律依据，除非合同此前就约定消费者可以单方解除合同。”

赵占领还表示，培训机构如在合同中约定消费者可以单方面退款，但同时要收取一定的费用，这就是违约金的限制，这种情况，如果违约金超过消费者给培训机构造成损失的30%以上，属于违约金约定过高，消费者有权要求对其下调。

“至于退款周期，如果消费者单方要求退款，且培训机构同意，退款期限如果双方没有约定，那应该在合理的期限内退款。”赵占领表示。

退费问题频发的美吉姆，预计2021年亏损超1.5亿元

记者注意到，近几年，美吉姆投诉频发。2021年，湖北广播电视台就报道了武汉市江汉区美吉姆早教中心菱角湖万达店因为店铺地址转至江宸天街美吉姆早教中心，有消费者因为店铺地址更改，离家变远，想退课退款，遭遇退款难。

美吉姆被消费者投诉频发。图片来源：黑猫投诉截图

在黑猫投诉上，类似的投诉也不少。有消费者近日投诉北京一家美吉姆：2021年11月13日报了美吉姆111课包，总价21088元，由于疫情原因和课程安排等原因，到目前为止只上了14节课，还有97节课没上，由于疫情反反复复，现在小孩也大了不适合上了，所以想要退课退款，但是对方说只能退50%。

图片来源：美吉姆公告截图

中新财经记者注意到，美吉姆近年来业绩并不太好。其业绩预告显示，预计2021年营收3亿元至3.5亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损1.5亿元至1.95亿元。

早教行业急需规范，消费者买课程要谨慎

目前针对学前教育的培训，在课时、预收费、退款等方面，没有相关明文规定，而且培训机构普遍都是预收超长课时费用，动辄超100课时，消费者退款难是行业痼疾。

此前，有媒体报道，业内人士透露，游离在教育管理机制之外的早教培训机构，多以教育咨询机构名义登记注册，并在取得营业执照后再变相进行教育培训，造成监管缺位的窘况。

赵占领表示，如何预防这种事情发生主要是事前预防和解决，消费者在购买培训课程前应了解清楚退费政策，尤其是消费者要单方面退款时，培训机构是否同意，退课是否收费，收多少等情况。(记者 吴涛)

(责编：郝孟佳、熊旭)