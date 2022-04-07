人民网北京4月7日电 （记者何淼）前不久，因受疫情影响，淄博职业学院南、北、西三个校区实行了封闭政策，最大程度斩断病毒传播链条。作为全校最大院系的智能制造学院，有在校学生2233名，但只有15名教职工留校服务，如何解决学生们的一日三餐成了学院老师们亟待解决的大问题。

据了解，留守教师们为了能把餐食及时送达，让同学们吃上热乎的饭菜，他们穿梭于食堂、宿舍之间，成为了学生眼中的“送餐天团”。每餐配送需要近两个小时，送餐结束后，老师们才能回食堂用餐。智能制造学院院长潘学海也是“送餐天团”的一员，他与大家同吃同住，全天候“在线”。“疫情不结束，我这‘跑腿小哥’的工作也不会停止。”潘学海说。

图为学校老师赶制的送餐车1.0版。学校供图

前期，餐食配送全部靠人力运送，工作量大、效率不高。学院的党员教师们首先行动起来，他们连夜开始研究配送工具，用车间物料转运车改装的运餐车1.0版本于第二天一早准时上岗。随后，老师们又盯上了校园内闲置的电动三轮车，通过加装货架、挂钩等，两辆运载量更大且机动性更强的2.0版运餐车投入使用。在寒潮预警、雨雪天气到来前，老师们又通过加装防雨顶棚等完成了对运餐车的升级。这两辆在师生朋友圈频繁被晒的运餐车单车次运餐可达300份，2000余人的送餐任务在30分钟内即可完成。

图为学校老师赶制的送餐车2.0版。学校供图

学院党总支副书记刘晓麟还在朋友圈发布“广告”，主动承接为兄弟院系改造运餐工具的任务。经过建模设计、运动仿真、下料、焊接、组装、调试等环节，智能制造学院为兄弟院系打造的“担架式”“手推式”等运输工具相继诞生，在校园各个角落发挥着重要作用。

集智聚力、并肩抗疫，智能制造学院师生为战疫贡献着自己的力量。

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