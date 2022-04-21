应届毕业生求职已进入冲刺期。受疫情影响，线上成为重要的求职招聘渠道。提高学生线上求职的适应性与能力，学校网络招聘服务工作尤为重要。日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2007名应届毕业生进行的调查显示，79.4%的受访应届生都将线上作为重要求职渠道。62.6%的受访应届生满意自己求职过程中的表现。89.8%的受访应届生期待学校进一步加强网络招聘服务。（4月20日《中国青年报》）

两年前，受疫情影响，“云招聘”开始流行，不少用人单位通过在线方式对求职者进行面试。一方面，“云招聘”节省大学生求职者来回奔波的精力以及开销，但另一方面，与线下招聘相比，“云招聘”也有其局限。如双方更深层次的互动、沟通不足，一些线下招聘经常用到的情景面试很难在线上进行，同时，求职者对用人单位的实地考察、了解不够，影响最终的决策。

这也就是大学生为何期待加强网络招聘服务的原因。今年，我国高校毕业生人数达到1076万，是史上高校毕业生最多的一年，叠加疫情因素影响，高校毕业生就业形势严峻。此前，教育部已要求高校“一把手”走访企业，拓宽就业需求，而针对线下招聘在疫情影响下转战线上的实际情况，高校应该多管齐下，做好对学生的网络求职服务。

高校就业指导服务中心应帮助在线求职的大学生“核查”用人单位信息，确保招聘信息的真实性。最近，大学毕业生对用人单位进行“反向背调”，引发舆论关注。其实，对用人单位进行“背景调查”不应只是大学毕业生，对学生提供就业指导服务的部门也应该建立经常到本校招聘的用人单位数据库，主动对用人单位发布的招聘信息进行核查。

为给毕业生参加在线招聘面试创造良好的环境，有的大学在校园里设立专门的“面试室”供学生使用。这是贴心之举，毕竟大学生在宿舍里参加面试，回答用人单位面试官提出的问题，在周围有同学的情况下，颇为尴尬，很难充分展示自己，而且，如果宿舍网络条件不好，也会影响到面试的效果。

除提供硬件设施上的支持外，还需要给大学毕业生提供“软实力”支持。学生如何在面试中更好地向用人单位展示自己的能力、特长，获得用人单位的青睐，需要得到学校的系统指导，例如组织模拟面试，进行无领导小组讨论，帮助学生增长线上面试经验。

有一些大学生在进行线上面试时，把很多精力用在“自我包装”上。需要提醒的是，面试技巧不论在线上还是线下求职中，只能起到有限的作用。用人单位进行面试的目的，就是要剥去求职者的“包装”，看到求职者的真实能力和素质。大学毕业生在求职面试中的自信表现，根本上取决于自己在求学期间收获的成长。大学生的择业规划，应该从一进大学时就进行，要结合毕业后的就业目标，进行学业发展规划，在求学期间提高自己的核心竞争能力。

围绕职业发展目标进行长期准备的学生，哪怕自己身处相对冷门的专业，面临严峻的就业形势，也会“热就业”，受到更多用人单位的青睐；而那些只急在择业环节的大学毕业生，哪怕自己所学的专业是所谓“热门”专业，也可能遭遇“冷就业”。大学提高人才培养质量，大学生打造自己的核心竞争力，是应对就业难的关键所在。（冰启）

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