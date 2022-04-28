人民网北京4月28日电 （记者李依环）当前，国内疫情形势仍处于严峻状态。“五一”假期即将到来，教育部对于各地和学校的疫情防控有哪些新的要求？今天上午召开的教育部新闻发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，“五一”假期期间，师生原则上非必要不离校、非必要不到其他的地方旅行。

王登峰指出，今年3月份以来，多地散发的疫情对教育系统提出了严峻挑战。日前，教育部专门印发了做好“五一”假期疫情防控工作的通知，同时也召开了两次视频调度宣讲和经验交流会，就疫情防控工作作出了全面部署。

王登峰表示，疫情相关防控工作要求总结起来有以下几方面——

第一，要提高思想认识。要坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针坚决不能动摇，这一点在当前抗击疫情的过程中显得尤为重要。

第二，增强对新冠病毒变异毒株，特别是奥密克戎病毒的特点、传播性特点的全面认识。教育部最近连续两次召开会议，一是进一步宣传高等学校、中小学校和托幼机构疫情防控技术方案最新修订版本的内容，同时也组织专家对新冠肺炎疫情特别是奥密克戎毒株特性、传播特点和防控要点进行了认真宣传和解读，这对于我们做好当前疫情防控工作是至关重要的。

第三，全面抓好常态化疫情防控措施的真正落实。戴口罩、勤洗手、常通风，这些简单的做法对于做好疫情防控来讲是至关重要的。同时，为了守住校园疫情防控的防线，新版技术方案对于校门的管理、校内各个活动场所的管理、师生的行为规范，都有非常明确的要求。严格落实常态化疫情防控的各项措施，在面对奥密克戎变异毒株的时候，不能有丝毫的放松，还要进一步收紧，常态化疫情防控各项举措一定要落到实处。

第四，做好应急预案准备。除了做好确保万无一失的常态化疫情防控策略之外，还应该随时做好准备，一旦出现校园疫情，要及时启动应急预案。在启动应急预案中最关键的环节就是确诊、密接、次密接者的转运和隔离工作，而这项工作对于中小学，特别对于高校来讲，一定要得到属地党委和政府疫情联防联控机制的全力支持和配合。

教育部要求各地各校一定要把疫情防控的各项举措融入到属地的联防联控机制中去，特别对需要及时转运和隔离的师生，要在属地的全力支持和配合下做好这项工作。出现疫情之后，除了转运和隔离之外还有许多非常具体的工作要做，包括环境消杀、线上线下教学转换、生活物资和学习条件的保障、心理援助、人文关怀，特别是当校园实施封闭管理之后，对学生的要求，比如考试、毕业、就业等一系列问题，要做到全方位的关心和关爱。

第五，全面加强心理援助。国家教育智慧平台此次上线的资源中包括了心理健康版块。华中师范大学和华东师范大学两所高校和教育部也联合建立了心理援助热线平台。此外，各地各校在这方面都做了非常多的工作。

“奥密克戎毒株的特点促使我们一定要高度重视，原则上非必要不离校、非必要不到其他的地方旅行。”王登峰强调，如果必须到外地去，离开学校再返校，在这个过程中一定要做好行程轨迹的记录，要做好健康监测。在入校之前，一定要做好相关的检测，确保安全才能够进入校园。

(责编：孙竞、熊旭)