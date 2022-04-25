孙天垚 刘光宇 张鹏骞

近日，在北京麋鹿苑直播活动教室，麋鹿苑自然大讲堂之科学沙龙系列活动在线上举行。

图为杨红珍博士（左）就昆虫话题进行直播讲解。

苏文龙摄

新冠肺炎疫情给人们的工作、生活和学习带来很大影响，为阻断疫情蔓延，在疫情形势严峻时，一些中小学开启了停课不停学的线上教学模式，线上科普也加入其中。

中小学生群体思想活跃、好奇心强，对新鲜事物的接受程度高，而线上科普活动涵盖天文、地理、自然、生物等学科领域，所涉及内容新奇，实践方式体验感强，有助于激发学生的科学兴趣、创新意识和创新能力。同时，线上科普活动注重受众的沉浸式感受，在互动体验中传播科学知识、科学方法和科学理念，具有较好的传播效果。

线上科普纷至沓来

疫情防控期间线下科普活动遭遇诸多限制，为此，北京的科普场馆开展了一系列线上科普活动，其中，云游科技馆、云讲堂、直播课程等一经推出，便受到学生和家长的喜爱。

中国数字科技馆官网设有“虚拟现实”栏目，在下拉菜单中点击“漫游科技馆”，便可畅游全国各地科技馆，多种主题的科普展览尽收眼底。中国科技馆通过钉钉应用软件，将科学实验“小鬼科学家”移到线上，以直播课程的形式呈现，科学辅导员变身科普主播，带领学生和家长一起做科学实验。北京市麋鹿生态实验中心建成网络直播室，通过“麋鹿苑自然大讲堂”“一起向自然”等开展直播活动，覆盖公众559万人次。北京天文馆充分利用各类新媒体平台，全新推出“天文小主播”“天文小姐姐”等主题系列活动，结合立春、中秋等特殊节日和流星雨、月食等天象，开展科普直播活动32场。

多场景、多形态的科普活动大力拓展了线上教育的形式和内容，受众人数激增。

小学校园积极引入

一些学校在有效利用线上科普资源方面作出了积极尝试——通过科普资源“引进来”，让科学的种子在校园里生根发芽。

今年1月，北京市顺义区科委联合东风小学开展“云上科普进校园”活动，以线上科技课程视频教学形式展现，包括科学知识讲座、动手制作小发明和学习《科学知识》读本，激发了学生的思维想象力和科学潜能，有效地促进了科技教育与科普活动的有效衔接。今年3月，北京市昌平区气象局携手昌盛园小学开展气象科普进校园活动，为学校师生作了《北京市气象灾害预警信号那点事儿》的气象科普讲座，讲座以“线下+线上直播”的形式呈现，内容包括气象日的由来、5年来世界气象日的不同主题以及北京市气象灾害预警信号的类别和途径，内容丰富精彩，使学生获得了关于气象防灾救灾的丰富知识。

多方协同发力

随着全媒体的不断发展，各种媒介平台使线上科普活动拥有更多、更新的演绎方式，学生既可以通过广播、电视、报纸、电脑等了解科学知识，也可以利用自媒体平台充当科普活动的参与者和发起者。政府、科协、科研院所等可以借助网络化、信息化、智能化深度融合的契机，联合搭建线上科普传播矩阵，鼓励中小学生学习科学、崇尚科学，从而践行科学、投身科学，为国家培养科技栋梁提供支撑。

在此过程中，中小学校要充分挖掘、深度整合科普资源，通过创建“家校科学群”线上科普活动家长会等形式，及时向学生和家长传达线上科普活动动态，引起家长和学生的关注。老师则可以通过班级群及时分享科学小知识，转发科普资源链接、组织线上科普活动打卡等，把线上科普活动当做“第二课堂”，让孩子们在玩乐中感受科学的魅力，领悟科学家精神，实现以“提升科学素养”为目的的家校共建。

(责编：郝孟佳、李依环)