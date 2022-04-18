人民网北京4月18日电 （记者孙竞、李依环）记者从广西大学校友会获悉，前中国船舶重工集团公司第七一三研究所副总工程师、潜地弹道式导弹水下发射装置总工程师魏乃文同志，于2022年4月15日在郑州逝世，享年101岁。

据悉，魏乃文1922年出生于广西桂平，1943年考取国立广西大学机械工程系，1948年从广西大学毕业。他被誉为“中国核潜艇的助推手”，是核潜艇导弹发射装置总设计师。

魏乃文是潜地弹道式导弹水下发射装置的主要完成人，参与了巨浪1号固体潜地战略导弹水下发射装置研制工作的全部过程。魏乃文先后以参与的科技项目获得河南省重大科学技术成果奖、全国科学大会奖、国家级科技进步奖特等奖等。

魏乃文作为对研制“两弹一星”有突出贡献的专家，享受国务院特殊津贴。1999年9月18日，他受邀参加由中共中央、国务院、中央军委召开的为研制“两弹一星”作出突出贡献科技专家表彰大会，受到了党和国家领导人的亲切接见。

作为一名中共党员，魏乃文同志一直战斗在远离功名、成就大国利器的科技前沿，把毕生精力全献给了国防强军科技事业，为国家强盛、民族振兴、人民幸福鞠躬尽瘁，做出了卓著的贡献。

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