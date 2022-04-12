人民网北京4月12日电 （记者郝孟佳）近日，有关强基计划试点高校陆续公布2022年招生简章，启动强基计划招生工作，39所试点高校强基计划报名在4月集中进行。

强基计划也称基础学科招生改革试点，于2020年在有关高校开始实施，主要选拔有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。

今年，强基计划招生对象依然为高考成绩优异的综合类考生和五大学科竞赛金银牌考生两类。在考核方式上，依然延续“高考+综合能力测试+体育测试”的模式。

新增3所高校 考生只可选报一所高校

2022年，强基计划招生院校由原来的36所变为39所，增加了东北大学、湖南大学、西北农林科技大学三所高校。

记者梳理发现，部分高校招生省市正在逐步扩大，不少高校已开始面向全国进行招生，例如中国科学技术大学、大连理工大学，招生范围扩大至全国；东南大学新增江西招生，北京理工大学新增宁夏招生，西北工业大学新增北京、重庆招生等。

值得注意的是，按照相关规定，参与强基计划选拔的考生只能选报一所高校。

新增强势学科 突破基础学科限制

教育部2020年发布的相关通知中提出，“重点在数学、物理、化学、生物及历史、哲学、古文字学等相关专业招生。”而今年教育部在相关通知中则明确：“重点在数学、物理、化学、生物、力学、基础医学、育种及历史、哲学、古文字学等相关专业招生。”

“力学、基础医学、育种”今年也成为重点招生专业方向。西北农林科技大学招生专业为种子科学与工程（生物育种）、动物科学（生物育种），这也是该校的专业特色和优势。东北大学也将本校在全国名列前茅的自动化专业作为首年强基招生的唯一专业。

今年，部分高校还新增了一些与基础学科关联的新型交叉学科专业和强势学科，突破了单纯基础学科的限制。如西北工业大学新增航空航天专业、北京理工大学新增智能无人系统技术专业、北京航空航天大学新增飞行器动力工程专业。而北京大学今年纳入强基计划招生的10个学科全部为A+学科。

校测调整至高考出分前 破格需要审核

高校发布的招生简章显示，复旦大学、上海交通大学、南京大学均将校测安排在高考出分前，根据南大招办透露，该校2022年也将改变校测模式，校测时间由高考出分后调整至高考出分前。

今年，清华大学强基计划最大的变化在于校测方案调整。校测仍然包含基础能力测试（以下简称“初试”）和综合素质测试（以下简称“复试”），其中，基础能力测试为通过性考核，所有非破格考生均须参加。校测科目向高考科目靠拢，初试取消2021年的学科探究，把原包含在复试内的专业志趣考察合并到初试，且明确考察方式为笔试等形式。清华大学今年还新增破格生资格审核环节，通过审核的考生方具有破格资格，未通过的考生可取消报名，转报其他学校。

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