王丕屹

疫情防控期间上哪找工作？一些就业还没着落的高校毕业生在发愁：“每年就业的‘金三银四’最佳时期就要过去，会不会一毕业就失业？”如今，网上“云应聘”正在破解这个难题，成为毕业生找工作的一个有效途径。

今年的政府工作报告提出，要加强就业创业指导、政策支持和不断线服务。教育部此前发布的数据显示，2022届高校毕业生规模预计达1076万人，同比增加167万人。教育部全面升级推出大学生就业服务平台，与此同时，全国各地和高校的“线上招聘”模式已经打开。可见，教育部、地方政府、高校等在千方百计促进毕业生更充分更高质量就业，确保就业大局稳定。

就业是民生之本，发展之基，也是财富创造的源头活水。从学生个体看，大学生平稳就业了，“饭碗”问题也就解决了。从社会整体看，要实现经济正增长就要保就业，有就业便会有收入，就可以带动消费、拉动经济。

面对就业压力增长，缓就业、慢就业现象增长，很多高校毕业生内心着急。解决疫情影响下的就业问题，需要大力拓展市场化的互联网就业渠道。在西安市，全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动日前启动，智联招聘、前程无忧、猎聘网、国聘网等网站通过招聘平台按地区、行业等维度发布岗位信息，高校毕业生就业工作部门组织汇总高校毕业生就业需求，搭建双向对接平台，开展线上对接。在上海市，某大学党委书记带着首批20名毕业生亮相直播间，像开新闻发布会一样站台自荐，通过B站、抖音、视频号等渠道向企业和公众开展毕业生首场线上推介。招聘网络打造了24小时365天“全时化、智能化”平台，为毕业生和用人单位提供更优质的“互联网+就业”服务，推动市场和人才更好地匹配。各方面形成合力，才能保持高校毕业生就业水平稳定，为促进高质量发展和民生改善作出贡献。

(责编：郝孟佳、熊旭)