近期，不法分子利用留学生涉世不深、防范意识薄弱、心理脆弱、法律常识欠缺等弱点，伺机进行诈骗，并结合反诈骗、疫情防控、购买回国机票、虚拟货币等在骗术上花样翻新。

■ 案情概述

相关案情大致如下：

一、不法分子假冒10086工作人员主动给当事人打电话，告知当事人有人冒用其信息发布了不实信息，要当事人报警，并随即“帮忙”将其电话转接到国内某地“公安局”，自称某地公安局的人员告知当事人信息泄露，其名下涉及洗钱案件，当事人面临遣返，可先交保证金以便取保候审。

二、不法分子冒用使领馆或英国卫生部门名义就疫情风险向当事人表示“关心”，提醒其申报健康状况，要求当事人向指定账户提供防疫保证金，否则会有信用不良记录、面临拘留或遣返。

三、不法分子混迹学生热衷的网络社交平台，在各种交友群里通过熟人或“托儿”散发消息，称能购买回国机票，并以交订金、交全款等各种名目诱骗当事人向指定账户转账，在骗得群内多人金额不等的钱款后，不法分子突然退群并人间蒸发。

四、不法分子给当事人发来邮件、链接或通过无须实名认证的社交软件交友，诱其参与虚拟货币、股票等交易，以小额收益为诱饵，不断诱其加大投入，然后不法分子要么卷款逃逸，要么以当事人参与非法交易会留下不良记录为由，继续勒索要挟当事人。

■ 领馆提醒

1.中国驻英使领馆不会以电话方式通知当事人涉案需要处理，不会转接电话到国内公检法机关，不会要求转账或汇款。

2.如接到有人用驻英使领馆在官网上公布的领保电话号码打来电话，即可判定为诈骗电话。如其使用其他号码，请大家务必仔细盘问、冷静甄别，如接到疑似诈骗电话，建议直接挂掉，切记不要按来电人要求转账、汇款或进行其他操作。

3.谨慎交友、保护个人信息，不轻信陌生人，从容应对恐吓，在利诱面前保持定力。

■ 求助渠道

如不幸上当受骗，请第一时间向英国当地警方报案、向国内户籍所在地公安机关报案，尽快联系本人开户行并要求采取止付、冻结等相应措施。无法直接向国内公安机关报案的，可通过国内近亲属及时报案并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助，也可拨打110后请其协助转接反诈中心。在英国可拨打999或上网报警。外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：+86-10-12308、+86-10-59913991。中国驻曼彻斯特总领馆领事保护与协助电话：+44-161-2248986。电子邮箱：lingshixiezhu_man@163.com。

（据外交部领事直通车）

(责编：郝孟佳、熊旭)