原标题：李三立院士逝世

中国共产党党员、中国工程院院士、国际著名计算机体系结构专家、清华大学教授李三立同志，因病医治无效，于2022年4月23日在北京逝世，享年87岁。

李三立，1935年8月24日出生于上海市，1955年毕业于清华大学无线电系，1960年取得苏联科学院计算技术研究所副博士学位，先后在清华大学、上海大学工作。曾任清华大学计算机研究所所长，兼任上海大学计算机学院院长，以及国家攀登计划项目首席科学家、国务院学位委员会计算机学科评审组召集人、IEEE中国分部主席（1995/1996）等。1995年当选为中国工程院院士。

李三立1956年起长期从事计算机体系结构研究，曾负责研制我国电子管、晶体管、LSI和VLSI四代计算机。其中，724机是20世纪70年代我国各大学中用于国家尖端科技的规模最大的计算机；102机是用于加工重要部件的光栅数控计算机，将精密加工效率提高数十倍，使我国在该领域进入当时的国际先进行列。20世纪80年代以来，李三立作为我国首创者和学术带头人之一，在微机体系结构、局部网络、RISC和指令级并行处理研究领域作出了重要贡献。他曾负责研制多台超级计算机，其中两台进入世界超级计算机500强排名榜“深超-21C”（2003，146位）和“自强3000”（2004，126位）。曾获得1978年全国科学大会奖、1995年国家教委科技进步奖二等奖、1997年国家教委科技进步奖二等奖等多项奖励。

(责编：李依环、郝孟佳)