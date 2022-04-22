国务院新闻办公室4月21日发布《新时代的中国青年》白皮书。白皮书指出，在这个伟大的新时代，中国青年展现了亮丽的青春风采、迸发出豪迈的青春激情。据介绍，这是新中国历史上第一部专门关于青年的白皮书。

如何定义新时代中国青年的气质和风采？很多人心中都有一个答案。如果把这些答案摊开，就会发现有很多交集，比如刚健、自信、胸怀天下、担当有为。

说到刚健，有关人士在新闻发布会上提到的一个数据值得“咂摸”。据调查，80%以上的青年人认为，自己可以做情绪的主人。诚然，青年人很自信，但也会遇到挫折，短时间内有困惑，但走出后将变得坚忍。在网络上，“躺平”“佛系”成为热词，而调查显示，真正“躺平”的青年是极少数，不懈奋斗的是大多数。青年口头语中的这种“躺平”“佛系”，更多还是缓释压力的调侃和情绪的表达。如此种种，都表现出刚健是新时代中国青年的一种特质。

刚健是一种珍贵的精神风貌：百折不挠、愈挫愈勇是刚健，追求远大理想、深植家国情怀是刚健，勇担使命、奋发有为也是刚健。白皮书称，新时代中国青年生逢中华民族发展的最好时期。这话不假。无论是优越的物质发展环境，还是富足的精神成长空间，无论是不断彰显的社会公平正义，还是日益完备的政策保障，都为新时代中国青年成长成才、出力出彩创造了优厚的条件。

新时代没有辜负中国青年，中国青年也没有辜负新时代。无论疫情防控还是脱贫攻坚，无论奥运赛场还是抢险现场，以及在“天宫”“蛟龙”“嫦娥”等重大科技攻关任务中，都能看到青年人的身影。

青春是用来奋斗的，刚健有为的青春就是奋斗的青春。那些用一砖一瓦建造起高楼大厦的青年人，那些拧好每个螺丝、焊好每个接头的青年人，那些在希望的田野上寒耕暑耘、精耕细作的青年人，那些风里来、雨里去为千家万户送去外卖的青年人，都在用奋斗拥抱新时代。尽管他们默默无闻、朴实无华，但身上那种刚健有为的气息，同样让人印象深刻。

实现民族复兴，需要新时代青年刚健有为，以永不懈怠的精神状态、永不停滞的前进姿态建功立业。具体到每个青年人，刚健有为也是实现人生价值的必由之路。新时代为青年人施展才华提供了广阔舞台，青年人只要锚定正确方向、踩准时代节奏，就能在为民族复兴贡献力量中实现精彩人生。

应该承认，中国社会并不完美，有诸多不尽如人意之处。问题是，哪有完美的时代？正因为不够完美，才需要青年人刚健有为，通过不断锤炼本领、增长才干，来提升思想素养、身体素质、精神品格、综合能力等，以更好地锻造自己、改造社会、塑造时代。

同时也要看到，新时代的中国青年也有苦闷和彷徨，也有操心事和烦心事。从毕业求职到创新创业，从社会融入到婚恋交友，从老人赡养到子女教育，每一件都需要直面、解决。对此，青年人需要刚健有为，努力面对并解决各种难题，也需要全社会帮助青年人走出困惑，助力他们轻装上阵、勇敢追梦。

在庆祝中国共产党成立100周年大会上，习近平总书记专门向广大青年发出号召、提出嘱托：“新时代的中国青年要以实现中华民族伟大复兴为己任，增强做中国人的志气、骨气、底气，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望！”诚如此言，这是一个孕育无限可能的新时代，也是青年人以青春之我，创建青春之家庭、青春之国家的美好时代。做刚健有为的新时代青年，不负时代，不负韶华，时代也一定会报以丰厚的馈赠。

（作者：王石川，系媒体评论员）

(责编：何淼、郝孟佳)