原标题：妙笔生花，宿管阿姨的快哉生活

2018年7月，在杭州电子科技大学当宿舍管理员的我，正式成为浙江省网络作家协会成员。这给了我一个大大的惊喜，也让我百感交集。那天，我暂时撇开各种道贺声，找了个角落独自垂泪，是心酸，更是喜悦。

喜爱文学，仿佛是骨子里自带的。我从小学读到第一篇课文开始，就萌生了对文字的偏爱。文字是我忠实的陪伴者，它不会因为我说错话而过于苛责，不会因为我的过失而给我贴上标签，更不会因为我面对困顿时絮絮叨叨的倾诉而嫌弃我。文字是宽容慈爱的，在它筑起的世界里，我能尽诉悲欢离合、喜怒哀乐，在最艰难的时刻也能找回明朗心情。

回想起来，那是2008年，我在杭州本地网站注册了博客，网名“长姐似母”。生活和网络给了我很多创作灵感。我从小开始写日记，渐渐地把小日记写成了短篇，再后来是中篇，最后索性试着写长篇。

于是，我有了自己的处女作，在文友圈里收获了不少好评。此后十多年里，一部接一部的小说诞生了，代表作《浮萍本无根》、新作《婆婆、媳妇》等作品，相继刊载在各个网站。细数下来，这些年竟也写了数百万字，一度被认为是“高产”作家。

2016年，我开设了自己的公众号，吸引了一些新读者。一天，我收到一条私信，问我怎么平衡好家庭、工作和写小说的关系——“写小说没人给你钱，家人不反对吗？”

我回复说，工作是饭碗，爱好是咖啡，一主一辅，相得益彰。家庭、工作、写小说，平衡三者的关系主要靠自己，只要你处理得好，家人没有理由反对。

说到这里，想起一件事。有天深夜，我所在的宿舍楼里，有个学生呆呆地坐在值班室，很久不说话。见状，我走过去跟他攀谈，才知道他参加的社团太多，一有活动就逃课，导致“挂科”好几门，被家长责备、同学挖苦。本想要改变现状，却发现积重难返，很是迷茫……

我陪着他、安慰他，劝他合理安排时间，尽快把重心移到学业上来。言谈间，时间悄悄流走，孩子脸上的“愁云”也消散不少。望着他的背影，我意识到自己还可以做一项工作——利用宿舍楼里的小黑板和我的公众号，为学生们的“成长难题”答疑解惑。

说干就干。很快，留言板上热闹起来，有问有答，还有一个个笑脸、表情包。让我高兴的是，把心事说给我听的人越来越多，我成了他们的知心人。

2022年，我转岗到另一校区负责物业工作。每天我都带着大伙儿一起抗疫、防疫、打扫卫生、清运垃圾……不管是当宿管阿姨，还是做物业管理，宗旨都是一样的——为他人服务，让大家舒心。

闲暇之余，我还会在网上写写自己的经历、感想。以梦为马、以笔为伴，岂不快哉！

讲述人：杭州电子科技大学文一校区物业管理员 汤杏芬

（项目团队：本报记者 李晓、丁一鸣、苏雁、陆健、张哲浩、王冰雅、王斯敏 本报通讯员 徐梦玲、程振伟）

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