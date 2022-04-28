原标题：毕业生注意！人社部将指导各地调整公共部门考试招录时间

人社部就业促进司副司长陈勇嘉27日表示，针对疫情影响，人社部将指导各地调整优化公共部门考试招录的时间安排，为高校毕业生求职留出时间窗口。

今年高校毕业生数量达到1076万人，创历史新高。3月，16至24岁城镇青年调查失业率16%，为近几年同期最高值。在国内外环境不确定性因素增多的情况下，促进就业的任务更重。

在27日举行的人社部2022年一季度新闻发布会上，陈勇嘉表示，下一步，人社部将坚持把促进高校毕业生就业作为就业工作的重中之重，针对毕业生不同时段的求职需求，重点采取四方面举措支持他们就业创业。

拓展就业渠道。进一步完善毕业生就业创业的支持政策，推进政策落实打包快办，加快政策兑现，引导毕业生到中小微企业、城乡基层就业，稳定扩大国有企业招聘，稳定事业单位、基层项目招聘招募，支持毕业生自主创业、灵活就业。

推送招聘岗位。继续推进公共就业服务进校园活动，将岗位信息、指导培训、创业扶持等服务送到毕业生身边。同时，接续开展城市联合招聘、民营企业招聘等活动，提早启动百日千万网络招聘，应对疫情影响线上线下大规模推送岗位，扩大社会参与面，推出更多有特色的行业专场招聘。

加大见习培训。深入推进百万见习岗位募集计划，募集一批高质量见习岗位，推出一批国家级见习示范单位，提升毕业生实践能力。同时，针对毕业生职业发展的需要，积极组织参加技能培训，着力提升培训质量，拓展新职业培训，支持毕业生实现技能就业。

强化困难帮扶。对离校未就业毕业生，提早做好信息衔接，做实帮扶台账，畅通各类求助渠道。对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾等困难毕业生开展“一对一”就业援助，优先推荐岗位。对长期失业青年，加强实践引导和分类帮扶，帮助他们更好地融入就业市场。（记者姜琳）

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