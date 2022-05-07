原标题：劳动课应该这样上

近日，教育部印发《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，其中《义务教育劳动课程标准（2022年版）》（以下简称“新课标”）提出，劳动、信息科技及其所占课时，从综合实践活动课程中独立出来，将于今年秋季学期开始执行。

此次，做饭、家用器具维护、清洁等内容为何入选新课标？怎样防止劳动课仅停留在“拍照打卡”阶段，折腾学校，又折腾孩子和家长？5月6日，记者专访了教育部义务教育劳动课程标准组组长、南京师范大学劳动教育研究院院长顾建军。

围绕日常生活，培养劳动习惯

新课标提出，劳动课程平均每周不少于1课时，劳动与综合实践活动等统筹实施。有媒体称之为“劳动课又回来了”。

“这一说法不准确。”顾建军表示，劳动课一直存在，只是形态不同，理念不同。前些年被弱化和边缘化了，很多学校没有实施，因而不少地区也看不到劳动课了。

“近年来，个别中小学生出现了不珍惜劳动成果、不尊重劳动和普通劳动者、不想劳动、不会劳动、忽视劳动的独特育人价值等现象。”顾建军补充道。

对此，新课标提出，义务教育劳动课程以丰富开放的劳动项目为载体，重点是有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养学生正确的劳动价值观、良好的劳动习惯和品质。

劳动课程内容分为日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动3大类别，推荐了10个任务群。包括清洁与卫生、整理与收纳、烹饪与营养等。

根据不同学段，各任务群的内容要求也不一样。具体到烹饪与营养任务群，新课标建议1～2年级学生可以在教室开展削水果皮、泡茶等学习活动，了解水果、饮品的营养价值，学习后能参与简单的家庭烹饪劳动。

新课标提出，在5～6年级，烹饪与营养方面，学生要会用简单的炒、煎、炖等烹饪方法制作2～3道家常菜，如西红柿炒鸡蛋、煎鸡蛋、炖骨头汤等，参与从择菜、洗菜到烧菜、装盘的完整过程。能根据家人需求设计一顿午餐或晚餐的营养食谱。

新课标内出现大量日常生活劳动的内容，这一设计有何初衷？

顾建军解释，劳动实践是面向现实生活和真实世界的实践，劳动课程内容必须与学生生活和社会实际紧密结合。劳动课程内容包括日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动。做饭做菜、维护家用器具等都是日常生活劳动的基本内容，对培养学生的生活自理能力，养成良好劳动习惯非常关键。建议从学生的实际出发，重点围绕做饭做菜、打扫卫生、收纳整理等力所能及的家务劳动内容对其进行培养。

“通过日常生活劳动，可以培养学生的家庭责任感，进而培养其正确的劳动观念、良好的劳动习惯和品质等。”顾建军说。

学校为主导，家庭为基础

“周一至周五每天打卡一次，打卡方式为提交一两张照片，配一句文字说明”……有些学校的劳动教育仅停留在“拍照打卡”阶段，很多家长反映增加了他们的负担。

顾建军提醒：“开展劳动教育，学校发挥主导作用，家庭发挥基础作用，学校与家庭、社会要协同推进。劳动课程内容是为学生设计的，强调学生亲身实践、亲历情境、亲手操作，劳动课中一些劳动项目，家长不能包办代替。家长要注重日常生活的言传身教，鼓励孩子自觉参与、自己动手，在与学校协同指导孩子劳动实践中见证孩子成长。”

为了鼓励学生自己上手劳动，防止家长代劳，顾建军建议：“学校也可通过劳动过程展示、劳动体悟交流等评价劳动过程。”

值得关注的是，在农业生产劳动方面，新课标中出现体验种植蔬菜、饲养家禽等，或根据区域相关规定，合法合规饲养1～2种常见家畜等内容。在第四学段（7～9年级），还出现体验当地常见的种植、养殖等生产劳动，开展组合盆栽、农副产品保鲜与加工、水产养殖等劳动实践内容。

对此，顾建军说：“无论是项目的选择与确定，还是课程资源与场所的建设，都提倡因地制宜。新课标提出的课程内容具有较大的选择性和开放性，不搞一刀切，并不要求每个学校都要养鸡养鸭。”

新课标提出，学校可结合实际，在不同学段自主选择确定任务群学习数量。

“各学校应从实际情况出发，根据课程内容结构要求，选择和确定劳动项目。同时，提倡充分利用学校和社区资源组织课程实施，有条件的学校可根据需要建设符合教育要求、安全可靠的劳动园地和场所。”顾建军认为。（记者 陈鹏）

(责编：李依环、熊旭)