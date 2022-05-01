本报合肥4月30日电 记者常河从合肥本源量子计算科技有限责任公司获悉，首个国产量子芯片设计工业软件本源坤元于4月30日正式发布，填补我国在此领域的空白。

据悉，该软件同时支持超导和半导体量子芯片版图自动化设计，是实现量子芯片自主研发及产业化生产的重要条件，全球用户可通过本源量子云平台直接在线访问和使用，未来可通过授权下载到本地部署。

芯片是新一代信息技术的核心，也是现代数字经济的基石。中国科学技术大学教授、合肥本源量子计算科技有限责任公司创始人兼首席科学家郭国平介绍说，全球量子计算的竞争愈发激烈,中国的量子科技公司在与国际巨头的竞争中，工业软件领域的短板必须要迅速补齐。在这种行业背景下，本源量子选择“换道超车”，努力走国产替代之路，坚定不移地开发出兼容超导和半导体两大物理体系的首个国产量子芯片设计工业软件本源坤元。

据了解，本次发布的本源坤元，突破了量子芯片设计工业软件操作方式单一的限制，支持本地和线上两种部署模式，且具备更贴近用户的图形化交互界面，可以有效避免对代码操作的依赖性问题。“未来本源坤元还将作为操作平台，应用于仿真工具的调度与结果分析。”郭国平说，在程序开发技术方面，本源坤元基于网站的云端开发模式，集成多种云端开发工具，并为后续仿真功能的搭载预留了空间。

“量子芯片设计工业软件尚处兴起阶段，不久的将来，量子计算将会改变现有的产业格局，该软件也将走进大众视野，成为国产量子芯片崛起之路的坚强后盾。”郭国平说。

(责编：何淼、熊旭)