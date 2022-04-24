原标题：北京大学：研讨国家安全学学科建设 成立国家安全学系

“北京大学国家安全学学科建设研讨会暨北京大学国际关系学院国家安全学系成立大会”23日在北大举行。来自全国高校及科研机构的80余名专家学者通过线下线上相结合方式参会，围绕新时代国家安全学学科建设的定位与使命展开深入交流。

此次会议由北大国际关系学院主办，汇聚了北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、中国社会科学院、中国现代国际关系研究院等国内20余所高等院校和科研机构的众多专家学者参加。

在此次研讨会的主旨演讲及平行会议上，活跃在国家安全、国际关系、区域与国别研究、国际政治经济学等领域的众多专家学者就国家安全学的发展方向、学科建设和人才培养、学理搭建与领域融合、区域国别研究视域下的国家安全学等诸多主题展开交流研讨。

北大国际关系学院国家安全学系于当天正式成立。中国科学院院士、北大前沿交叉学科研究院院长韩启德表示，国家安全学系的成立是贯彻和落实总体国家安全观、构筑国家安全人才基础和夯实国家安全能力建设的重要举措。

图为北大前沿交叉学科研究院院长韩启德在致辞中（北大供图）

“当前国家安全学是一个新设学科，要建设好此学科任重道远。”他认为，未来这一学科需形成自己的理论体系及学术共同体，将政治学与经济、法律、信息科学、公共卫生等学科紧密融合，开展交叉研究，与国内外开展广泛合作，并结合实际，坚持问题导向，切实发挥好智库作用。

图为北京大学党委书记邱水平在致辞中（北大供图）

北京大学党委书记邱水平表示，去年北大增设国家安全学一级学科博士学位授权点，并明确国际关系学院为承担该学科建设任务的主要院系，这是学校服务国家战略、加强学科布局的一件大事。未来国家安全学系将紧密围绕党和国家战略部署，着力培养高素质、复合型的国家安全人才，并聚焦总体国家安全观重大课题开展深入研究，为全方位推进国家安全体系和能力建设做出北大的新贡献。（记者魏梦佳）

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