原标题：江苏常州高新区： 以“博士后力量”撬动创新发展

截至目前，常州高新区共有30家企业博士后工作站，其中国家级企业博士后工作站9家，省级博士后创新实践基地15家，市级博士后创新实践基地6家，累计招收博士后81人。

4月23日，科技日报记者来到江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司实验室，博士后卞维柏正专注地进行材料分子测试。他所在的企业博士后工作站，是常州高新区最早获批的国家级博士后工作站分站之一。3年来，卞维柏已完成了2项重大课题研究。

加快建设企业博士后工作站创新人才载体，是常州高新区引育人才的一个成功做法。截至目前，常州高新区共有30家企业博士后工作站，其中国家级企业博士后工作站9家，省级博士后创新实践基地15家，市级博士后创新实践基地6家，累计招收博士后81人。

“常州高新区突出科技人才对产业发展支撑作用，制定重点行业人才发展规划，建立行业人才工作目标，构建行业人才管理体系，鼓励企业自主培育创新人才，打造长三角创新‘强磁场’。”常州高新区管委会相关负责人说。

“四位一体”，破解人才引培难

记者了解到，常州高新区和企业有着“人才是创新发展的第一资源”的共识。常州高新区聚力重点产业实施“创新人才引培工程”，打造涵盖政策支持、平台支撑、引育并重、服务配套“四位一体”的产业人才生态圈。

值得一提的是，常州高新区通过转变人才培养方式和创新合作机制，已形成以市级、省级、国家级三级“阶梯式”培育、孵化再升级为抓手的博士后科研工作站服务模式。

近年来，常州高新区企业天合光能股份有限公司入选江苏省示范博士后科研工作站；常州光辉化工有限公司、江苏德春电力科技股份有限公司、扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司、浙江大学常州工业技术研究院等4家高新区企业入选江苏省博士后创新实践基地，占常州市入选数的19%。

为鼓励和支持企业加快产业人才集聚，充分发挥优秀人才在高质量发展中的支撑引领作用，常州高新区制定了一系列资助政策。

常州高新区在全市首创博士后建站奖励政策，分别给予新建省级企业博士后工作站及国家级企业博士后工作站30万元和50万元建站奖励，积极组织并辅导在站博士后申报各类博士后人才项目，已有6人入选国家、省博士后科研资助计划。

卞维柏毕业于西安理工大学材料物理和化学专业。毕业后，他直接来到常州高新区，进入了企业博士后工作站。由他牵头的2个项目，主要围绕化工废料中分子材料如何进行有效吸附展开。

“入站后，企业不仅为我们的研发创造了很好的平台和硬件条件，在生活方面也给予了很多保障，消除了我们的后顾之忧，让我们可以安心从事科研，早出成果。”卞维柏说。

“我们的研发投入每年都有数千万元并逐年递增，2021年研发投入达4100万元。通过项目人才的孵化，我们将高层次人才这个‘关键变量’转化为创新发展的‘持续增量’。”江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司有关负责人郜九宏说。

2021年以来，常州高新区积极承办“名城名校合作行 创新创业赢未来”活动，组织优秀设站企业赴上海、大连等4所高校开展博士后需求对接，并在全国21所高校设立引才工作站，为打造长三角创新“强磁场”提供智力支撑。

联合培养，聚人才出成果

在常州高新区相关领导看来，企业博士后工作站已经成为常州高新区引进培养高层次创新型青年人才的重要载体，一批博士后人才及团队为企业和区域经济发展以及产业升级增添了新动能。

尤其近年来，常州高新区企业博士后工作站更是紧贴“两特三新一智能”特色产业，致力于推动科技成果与现实生产力对接，促进产业链、创新链、人才链、资金链融合共生。

江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司国家级企业博士后工作站，设立了多个课题，先后与浙江大学、武汉大学、南京农业大学等高校建立了战略合作关系，联合培养了14名博士后，已出站7名，目前在站7名；参与了多项国家级、省级重大课题项目，带来直接经济效益2000万元，间接经济效益5000万元。

在常州华科聚合物股份有限公司，由企业博士后工作站主导的多项成果已实现产业化。2019年底，由在站博士后赵银主导研发的光伏背板用强化复合胶实现量产，目前年产能达5000吨，年销量达700吨，产值约3000万元，全国市场占有率已达30%。

常州高新区坚持以“十大人才工程”推进专班方案为引领，全力做好“高精尖”人才的引、育、留工作。目前，通过联合培养博士后，常州高新区引入高校导师60人次，培养企业骨干1250人次。

“下一步，常州高新区将继续坚持市级、省级、国家级‘阶梯式’培育模式，着力打造‘高新’博士后品牌，持续实施‘百校千企万名英才集聚工程’，深化与博士后设站企业关联度较高的高校建立战略合作关系，使企业博士后工作站成为地区经济转型升级的‘推进器’和‘新引擎’。”常州高新区相关负责人表示。（过国忠）

(责编：李依环、郝孟佳)