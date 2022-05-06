熊 建

原标题：卜筮之书 该怎么解（子曰诗云）

马走日、象走田，过河卒子不回头……下象棋，如果没人教规则，自己是琢磨不出来的。假如一千年来，这个世界一直没有象棋这东西，突然从哪个古代遗址里挖出一副来，谁会下？

占卜、算命的规则也可如是观。

这个世界，这个社会，有太多个人掌控不了的因素，有太多个人决定不了的事情。打仗能否打赢？过几天能否下雨？有人就去求助占卜。在古代中国，有两种主要的占卜术，一种是卜，一种是筮。

卜是龟卜，就是根据龟甲牛骨上烧过的裂纹判断吉凶。筮是筮占，主要是用一种蓍草做工具来占卜。

那么，古时候筮占的具体操作方式是什么？用蓍草怎么算出吉凶？对此只能说，目前我们发现的顶多是副象棋，怎么玩，不知道。我们知道的是，《周易》这本书是筮占的一种。

好比麻将有四川麻将、广东麻将等不同，筮占也有地区差异。《周易》，顾名思义，是周人的易。

当时还有《连山》《归藏》等其他筮占书。《周易》能够脱颖而出，自汉代起被奉为儒家经典，与孔子的看重和选择有关。

今天的《周易》一书，包括本经和易传。先说本经。

《周易》最基本的东西是两个符号——阴和阳，“—”代表阳，“――”代表阴。这两个符号，通过不同组合形式连叠三层，组成八卦：?（乾）、?（坤）、?（坎）、?（震）、?（巽）、?（离）、?（艮）、?（兑）。

这8个卦两两组合互相重叠，又形成六十四卦。六十四卦中，每个卦有6个符号，称为六爻。每一个卦都有解释，叫卦辞；每一个爻也都有解释，叫爻辞。六十四卦的卦辞和爻辞，就是《周易》本经的部分。

易传指《彖》（上下）《象》（上下）《系辞》（上下）《文言》《说卦》《序卦》《杂卦》，即所谓“七种十翼”。在易传的阐释下，《易经》才成为中国自然哲学的源泉之一。

清华大学校训“自强不息，厚德载物”就是来自易传对乾坤二卦的解释：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。”

传统认为卦辞、爻辞、易传，都是孔子写的，因为圣人无所不能、无所不会嘛。经过近现代学者的考证，可以肯定易经、易传都不是孔子所作。卦辞、爻辞是古代卜史之官所掌管的原始筮占之辞，经后人编纂而成。易传七种十篇，作非一人，成非一时，包括了战国后期以至秦汉间学者对易经的解释，其中绝大多数都是引申发挥，忠于原义的很少。

虽然孔子没作《周易》，但他很喜欢读《周易》，尤其是晚年。《论语》里说：“加我数年，五十以学《易》，可以无大过矣。”司马迁说，孔子读《易》，韦编三绝，把串联竹简的牛皮绳翻断了好多次。

《周易》虽然是重要的占卜书，但古人对其并非完全信从。

《国语》里记载，晋文公重耳流亡期间，用《周易》占筮，看自己能不能返回晋国为君，结果得到“屯之豫”。占筮人说：哎呀，不吉利啊，回不去啊。随从司空季子却说：没有比这个卦更吉利的啦，肯定能回去。

同一占筮结果，解释竟然可以相反。不是《周易》灵不灵的问题，而是解释者能否结合事理情境做出合适的推断。可见古人对于《周易》，采取的态度是灵活运用而不盲从。

今天，《周易》有两种读法。一种用它来占卜算命。一种是像孔子一样，拿它当哲学来看，品读古人眼里的天地造化、人事休咎，体味古人总结出来的人生感悟。

《论语》里记载，孔子在和弟子谈话时，引用了《周易》恒卦的一个爻辞“不恒其德，或承之羞”。恒卦讲的是要坚守妇道，这个爻辞是强调女人要从一而终，不然的话，要承受羞辱。但孔子引申说，这是叫没有恒心之人不要占卜，而且不光占卜，没有恒心什么事都办不成，进而生发出“人贵有恒”的道理。由此可见，孔子是把《周易》当哲学书来看的，并不看重占筮的方面。他的弟子子贡也说了，老师不怎么讲天道命运的事情。

(责编：李依环、熊旭)