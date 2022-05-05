青年者，人生之王，人生之春，人生之华也。

“青年兴则国家兴，青年强则国家强。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在党和国家事业发展薪火相传、后继有人的战略高度，关心青年成长成才、谋划青年工作发展进步，激励广大青年在实现中华民族伟大复兴的时代洪流中踔厉奋发、勇毅前进。

殷殷期望 谆谆重托——

习近平总书记领航青年奋进之路

“青春向党、不负人民”“复兴栋梁、强国先锋”……2022年4月25日，位于北京中关村的中国人民大学校园里，激荡着青年学子的铿锵誓言。

五四青年节到来之际，习近平总书记来到这所中国共产党创办的第一所新型正规大学，深情寄语广大青年：“牢记党的教诲，立志民族复兴，不负韶华，不负时代，不负人民，在青春的赛道上奋力奔跑，争取跑出当代青年的最好成绩！”

百年芳华，青春万岁。“青春理想，青春活力，青春奋斗，是中国精神和中国力量的生命力所在。”

1919年，以先进青年知识分子为先锋的五四运动，唤醒了沉睡大地，开启了一个伟大的觉醒年代；

1921年，一群平均年龄28岁的青年建立了中国共产党，开启了中国革命的光明道路，掀起了改天换地的巨澜；

1922年，中国社会主义青年团成立，凝聚中国青年之志，紧随党的脚步，探索民族复兴的前程；

…………

翻开史册，一代又一代中国青年满怀对祖国和人民的赤子之心，在党的领导下，积极投身革命、建设、改革的伟大事业，用青春之我创造青春之中国、青春之民族，谱写了中国青年运动的壮美篇章。

青春，百年大党与生俱来的鲜明基因。

“我们党取得的所有成就都凝聚着青年的热情和奉献。”习近平总书记深刻指出，代表广大青年，赢得广大青年，依靠广大青年，是我们党不断从胜利走向胜利的重要保证。

青年，古老民族迈向复兴的生机力量。

2013年5月4日，党的十八大后第一个五四青年节，习近平总书记来到中国航天科技集团公司中国空间技术研究院，参加主题团日活动。

“我国青年不懈追求的美好梦想，始终与振兴中华的历史进程紧密相联。”面对一张张青春洋溢的面孔，习近平总书记深刻点明中国青年运动的时代主题，“中国梦是我们的，更是你们青年一代的。中华民族伟大复兴终将在广大青年的接力奋斗中变为现实。”

一代人有一代人的际遇，一代青年有一代青年的使命。

习近平总书记对青年学子们寄予厚望。他对青年朋友说，在高校学习的大学生都是20岁左右，到本世纪中叶基本实现现代化时，很多人还不到60岁。也就是说，实现“两个一百年”奋斗目标，你们和千千万万青年将全过程参与。

赢得青年，就是赢得未来。

党的十八大以来，习近平总书记始终立足于“确保党的事业薪火相传，确保中华民族永续发展”的深远考虑，指导青年成长和部署青年工作。

在庆祝中国共产党成立95周年大会上，特别指出“青年是祖国的未来、民族的希望，也是我们党的未来和希望”；

在党的十九大报告中，专门谈到青年和青年工作；

在纪念五四运动100周年大会上，发出“让青春在为祖国、为人民、为民族、为人类的奉献中焕发出更加绚丽的光彩”的伟大号召；

在建党百年的庆典上，作出“未来属于青年，希望寄予青年”的深情勉励……

一次次在重要场合反复强调，习近平总书记念兹在兹，引领全党一同走近青年、倾听青年，关心青年、关爱青年，教育青年、引导青年。

这一幕雨中场景，令无数青年人感到温暖。

2016年4月26日，习近平总书记来到中国科技大学。考察即将结束，走出图书馆时，天空下起雨来。

习近平总书记冒雨走到送别的同学们中间，挨个儿握手。就这样持续了十多分钟，雨水打湿了总书记的衣服和鞋子……

在场的青年学子说：“总书记的手温暖、有力，给人以力量。”

“每年五四前后，这个时间我是留给青年人的”——这是习近平总书记为自己定下的一条原则。

从未名湖畔聆听青春诗会到清华园内察看技术实验，从航天城的青春对话到巢湖之滨的青年座谈……每到青年人的节日，无论多忙，习近平总书记总要来到青年人中间同大家亲切交流，听取青年心声，感受青春脉动。

希望青年教师成为打造中华民族“梦之队”的筑梦人；勉励青年劳动者“走技能成才、技能报国之路”；鼓励青年志愿者“以实际行动书写新时代的雷锋故事”；鞭策青年官兵“争当训练尖子、技术能手、精武标兵”……

习近平总书记谆谆话语、殷殷嘱托，指引新时代青年担起时代重任，为实现中国梦锲而不舍、驰而不息地顽强奋斗。

倾心呵护 与时俱进——

习近平总书记指引青年工作高质量发展

2014年12月20日，一堂生动的中华文化“公开课”在澳门大学横琴校区举行。

在澳门回归祖国15周年之际，总书记来到这里，应邀参加师生们的“中华传统文化与当代青年”主题沙龙。

“我本人也是一个中华文化的热烈拥护者、忠实学习者。”习近平总书记分享起自己的学习经历，从青少年时代开始到现在，一有空就会拿起一本翻一翻，每次都觉得开卷有益。读小学时，就看了《水浒传》和《三国演义》。后来做了七年农民，也一直在学习、在积累。至今，只要有闲暇，推开中华文化宝库的大门，仍是“一书在手，其乐无穷”。

身教胜于言传。亲身经历、切身体悟的亲切交流，总是让青年人深受启迪。

2014年5月4日，习近平总书记来到北京大学同师生座谈。博士研究生秦冲说到，自己打算毕业后先出国从事博士后研究，再回国从事新药品的研发。

总书记讲起自己年轻的时候也面临出国、工作的选择，但最终“想做点儿事”的想法让他选择留在了国内，要为国家和人民做事，“有信念、有梦想、有奋斗、有奉献的人生，才是有意义的人生”。

语重心长的话语，让秦冲深有感触。后来，他回到中国海洋大学从事抗肿瘤药物的研发。

“现在，青春是用来奋斗的；将来，青春是用来回忆的。”习近平总书记常常同青年朋友谈及自己的成长故事，激励青年奋斗逐梦。

论修身，总书记以“人生的扣子从一开始就要扣好”的生动比喻，引导青年养成正确的价值取向。

谈学习，总书记回忆上山放羊、抽空看书的知青岁月，强调青年人正处于学习的黄金时期，应该树立梦想从学习开始、事业靠本领成就的观念。

讲健体，总书记介绍自己的体育爱好，勉励青年人既把学习搞得好好的，又把身体搞得棒棒的。

看天下，总书记希望各国青年用欣赏、互鉴、共享的观点看待世界，推动不同文明交流互鉴、和谐共生，积极为构建人类命运共同体添砖献瓦……

从坚定信仰到树立信心，从为人修身到求学择业，从身心健康到创新奋斗……习近平总书记深入研究当代青年成长成才的特点和规律，用青年人听得懂、听得进的话语，指引他们迈好人生的每一步。

2022年4月21日，新中国历史上第一部专门关于青年的白皮书《新时代的中国青年》正式发布，客观呈现了党的十八大以来中国青年发展事业取得的巨大成就。

2018年7月2日，北京中南海，习近平总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话。

此前几天，共青团十八大闭幕。习近平总书记对大会取得成功、对当选的团中央新一届领导班子表示祝贺，同时语重心长地说，“党中央对你们寄予很高期望。希望你们带头学理论、强信念，讲政治、严自律，促改革、抓落实，改作风、守规矩，把新时代共青团的好形象树起来”。

青年者，常为新；青年工作，也须与时俱进。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把青年工作摆在治国理政的重要位置，以改革创新精神不断推动青年工作取得历史性成就、发生历史性变革。

“青年工作，抓住的是当下，传承的是根脉，面向的是未来”；

“青年在哪里，团组织就建在哪里；青年有什么需求，团组织就要开展有针对性的工作”；

“做团的工作，要牢记‘自古英雄出少年’的道理”；

“共青团是党的助手和后备军，要始终保持先进性”；

“坚持以青年为本，着力增进对青年的感情，做青年友，不做青年‘官’”；

…………

从战略地位到目标任务，从职责使命到路径方法，习近平总书记对青年工作提出一系列新思想新观点新论断，深刻回答了我们党培养什么样的青年、怎样培养青年等一系列重大理论和实际问题，为做好新形势下党的青年群众工作指明了前进方向、提供了根本遵循。

2015年7月，习近平总书记领导召开党的历史上第一次中央党的群团工作会议，拉开了共青团深化改革的大幕。《共青团中央改革方案》《全国青联改革方案》《学联学生会组织改革方案》《中央团校改革方案》等相继印发，一系列重大改革举措，不断增强共青团的政治性、先进性、群众性。

2017年4月，习近平总书记亲自指导制定的新中国历史上第一个青年发展规划《中长期青年发展规划（2016—2025年）》发布，明确党管青年原则和青年优先发展理念，从顶层设计层面对青年发展作出了战略擘画。

沿着党中央对青年工作指引的道路，各级团组织和团干部的政治站位、政治能力明显提升，为党担当尽责、扛事分忧的自觉性持续增强。服务青年工作机制优化，千方百计为青年排忧解难，广泛组织动员青年建功新时代。

目前，从中央到地方的青年工作机制基本建成，具有中国特色的青年发展政策体系初步形成。

梦想召唤 不懈奋斗——

广大青年在新征程上奋勇争先建功立业

2022年4月8日上午，人民大会堂二层宴会厅华灯璀璨，洋溢着青春气息。

习近平总书记在这里亲切会见受表彰的北京冬奥会、冬残奥会突出贡献集体代表、突出贡献个人和中国体育代表团成员，并同大家合影留念。

看到国家短道速滑队运动员武大靖，习近平总书记微笑着说：“咱们第一次见面是在8年前，2014年索契冬奥会。”

“是的，总书记，感谢您一直以来的关心和鼓励。”武大靖激动地回答。

“人生能有几回搏，拼搏是值得的。不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香”——冬奥开幕前夕，总书记这样鼓励武大靖和他的队友们。

同小球员撞肩，祝女排队员凯旋，给冬奥健儿回信……在习近平总书记关心支持下，中国青年在体育竞技场上拼搏奋进。

决胜，岂止在赛场。青春，昂扬在海天。

2021年6月23日，习近平总书记走进北京航天飞行控制中心，同神舟十二号航天员亲切通话。当时，为这场“天地对话”保驾护航的航天科技人员许多是80后、90后，让人们看到了青年一代的蓬勃力量。中央人才工作会议上，总书记想起这一细节：“大部分都是年轻人，三四十岁，但都是重要岗位的担当者。”

“墨子”“天问”“嫦娥”，这些寄托着民族复兴梦想的事业中，处处可见青年科技人才的身影——北斗卫星团队核心人员平均年龄36岁，量子科学团队平均年龄35岁，中国天眼FAST研发团队平均年龄仅30岁……

“我们要用欣赏和赞许的眼光看待青年的创新创造，积极支持他们在人生中出彩，为青年取得的成就和成绩点赞、喝彩”。

在习近平总书记关心鼓励下，新时代的中国青年豪情满怀，经得起风雨、受得住磨砺、扛得住摔打，成为中华民族生气勃发、高歌猛进的亮丽风景。

2021年7月21日，正在西藏考察调研的习近平总书记来到林芝市嘎拉村。

在村便民服务中心，90后大学生村官黄海芬见到总书记，激动得心怦怦跳。这名潮汕女孩在广东上大学毕业后，放弃白领工作，怀揣梦想奔赴雪域高原。

“将来留在这里吗？”习近平总书记问。

“留下！安家啦，爱人在隔壁村，也是一起来西藏的。”黄海芬腼腆地笑了。

“从沿海到高原，这里需要人啊，你在这边好好干。”习近平总书记勉励她。

殷殷话语，如春风拂过心田。黄海芬努力点头，眼里含着幸福的泪花。

从脱贫攻坚的战场到乡村振兴的热土，无数青年挺身而出，将个人奋斗的“小目标”融入党和国家的“大蓝图”，把汗水挥洒在祖国大地上，成为当之无愧的时代先锋。

祖国西北，古尔班通古特沙漠一望无际。

每天上午10点，90后杨兴准时来到采油作业区。他打开记录本，紧盯机器，“磕头机”有节奏地上下摆动，“吱呀吱呀”，宛如青春之歌的韵脚。

只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生。

2020年，杨兴和110多名中国石油大学（北京）克拉玛依校区毕业生，毅然选择奔赴新疆基层工作。

习近平总书记给他们回信，支持同学们的人生选择，并勉励他们“把个人的理想追求融入党和国家事业之中，为党、为祖国、为人民多作贡献”。

言简意深，纸短情长。中国有梦，青春无悔。

“毕业后到人民最需要的地方去，以仁心仁术造福人民特别是基层群众”“到基层和人民中去建功立业，让青春之花绽放在祖国最需要的地方”。在北京大学首钢医院实习的西藏大学医学院学生、河北保定学院西部支教毕业生等都收到总书记这样嘱托殷殷的回信。

广大青年牢记习近平总书记的教导，把边疆和基层作为最好的课堂，在磨砺中见风雨、长才干、壮筋骨，书写着无愧于时代、无愧于历史的青春篇章。

“让广大青少年都能充分感受到党的关怀和社会主义大家庭的温暖”——2019年在希望工程实施30周年之际，习近平总书记寄语希望工程，强调进入新时代，共青团要把希望工程这项事业办得更好，努力为青少年提供新助力、播种新希望。

党旗所指，团旗所向；党有号召，团有行动。

“广泛组织动员广大青年在深化改革开放、促进经济社会发展中充分发挥生力军作用。”习近平总书记为共青团紧紧围绕党和国家工作大局，找准工作切入点、结合点、着力点指明方向。

中国青年五四奖章评选、全国向上向善好青年推选活动……围绕弘扬社会主义核心价值观，共青团广泛选树优秀青年典型，用榜样力量激励青年奋发成才；“振兴杯”全国青年职业技能大赛、“创青春”中国青年创新创业大赛……围绕创新创业，在共青团搭台助力下，广大青年在强国之路上尽显青春风采；在抗疫一线组织青年突击队，在脱贫攻坚战场发挥生力军作用……广大青年在新时代的广袤天地贡献智慧力量。

“奋斗正青春！青春献给党！请党放心，强国有我！”

2021年7月1日，党的生日，青春飞扬。

回溯百年，南湖之畔、风雨如磐，一群风华正茂的青年人于一叶红船中开启引领中国的世纪远航。

百年大党，风华正茂。

如今，红旗漫卷、征途如虹，在被装点成“巍巍巨轮”的天安门广场，习近平总书记发出赢得未来的时代强音——

“新时代的中国青年要以实现中华民族伟大复兴为己任，增强做中国人的志气、骨气、底气，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望！”

（新华社北京5月4日电 记者朱基钗、黄玥、董博婷、张研）

《 人民日报 》（ 2022年05月05日 01 版）

(责编：李依环、何淼)