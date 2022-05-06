从北京出发，经过3000多公里的路程，坐30个小时的直达火车到乌鲁木齐，再换乘两天两夜的大巴，绕过塔克拉玛干沙漠到和田县，最后在和田市区坐小车，到达和田县塔瓦库勒乡巴克墩村。

沿着这条漫长曲折的路，一批又一批的年轻人来了！从北京、上海、河南，从陕西、广西、四川，最远的是来自吉林白城师范学院的张天一，他从中国版图的鸡头到尾翼，要在火车上度过70多小时才能抵达。

他们是西部计划志愿者，来到地处塔克拉玛干沙漠腹地的和田县塔瓦库勒乡巴克墩村小学，进行为期一年至两年的志愿支教服务。他们用一场青春的接力，为这里的孩子们点亮了一盏心灯，“种”出了一片春天。

一场青春的接力

“转学生黄淼基础很好，当时来的时候数学考了96分！班长吾斯曼班级管理比较好，但得常常找他谈一谈抓牢学习……”王帆在志愿服务期满后，将班里学生的情况郑重地交付给他的“接棒人”。

尽管早有思想准备，这里的情况仍然出乎志愿者刘继的意料，“但孩子们对知识发自内心的渴望深深打动了我”。

“要用教育斩断贫困之根”。为了让学生全身心地投入到学习中，六年级14名学生开始住校。学生早上8点起床，10分钟后拿着课本在院子里朗读背诵一个小时。学校只在中午提供一顿免费营养餐，早晚饭没法解决，支教老师就成了“小妈妈”，比学生早起半小时，早上煮鸡蛋、下面条，晚上蛋炒饭。在那时，熄灯入睡时间后，仍有学生偷偷跑到教室打开台灯夜读。当年，最终成绩最好的学生距离新疆区内初中班（以下简称“内初班”）分数线还差30分。

考出一个内初班学生，成为接力支教团的梦想。2020年，苏比努尔·阿巴和海尼克孜分别超出了分数线36.5分和0.5分，终于实现了内初班录取零的突破；2021年，又有4名学生被内初班录取。

随着落实素质教育和推行“双减”政策的施行，现任校长刘改霞介绍，这两年在西部计划志愿者选择时，学校也会专门吸纳音乐、体育等师范专业的年轻人参与到志愿支教队伍中，充分保证学生的美育教育，拓展学生兴趣爱好。

牵住手，走向更大的世界

“让孩子们走到乌鲁木齐、克拉玛依等教育资源更好的地方，将来走得更远一些。”张天一能感受到自己肩上的责任。

2018年，巴克墩村小学新的教学楼还没有施工完毕，在陈旧的教室讲台上放着好几个核桃，它们和张天一手中举着的馕一样，都是本次数学课分数单元的教具。“这是1/2个馕，再拿1/2个馕是一整个馕！”张天一边讲边拿着馕演示。

新教学楼建好后，在安装有多媒体设备的教室里，张天一给学生们放了王亚平在天宫课堂的授课视频。

“老师，伸手！”课间，一名学生拦在支教老师王娜面前，仰着头，大眼睛期待地看着王娜。王娜会心一笑，伸出手。随即，孩子从兜里掏出几颗又大又红的枣子，一把塞进老师的手中。“大红枣成熟啦，请老师尝尝！”

甜甜水果穿起民族情谊。去年9月，甘肃姑娘王娜刚来支教时，学生们塞过来的是青色的枣。随着枣子不断成熟，王娜收到的枣逐渐从青色、绿色，再慢慢变成红色。

“用一年不长的时间，做一件终生难忘的事”。

汉族、维吾尔族、回族，这些志愿者来自祖国天南海北。他们在巴克墩工作生活中，不分彼此，相互帮助扶持，巴克墩的所有人都看在眼里，记在心里。

有一次，志愿者袁双双给学生讲了一篇课文《我的祖国母亲》，全班同学都听懂了，下课时，孜巴努尔和阿利亚跑来抱住袁双双。“我有3个母亲，一个是我的祖国母亲，一个是我的妈妈，一个就是你。”阿利亚轻轻地说。

在学生的眼里，支教团队的老师吃住在学校，每时每刻都和学生在一起，会自掏腰包为他们购买各种学习生活用品。“这些老师为什么会无条件地对我们好，他们图的啥？”直到有些巴克墩学生第一次到乌鲁木齐、北京，见识到更广阔的世界，他们才明白：“就图我们能好好学习，去更大的世界看一看。”（俞海萍、傅洁珉）

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