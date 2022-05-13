5月12日，我国著名小麦遗传育种学家、中国科学院院士庄巧生的遗体在北京八宝山革命公墓火化，享年105岁。

联合国粮农组织（FAO）总干事屈冬玉发来唁电：“世纪耕耘，麦香华夏。庄户人家，麦翁千古！”中国工程院院士万建民这样感叹：“这是我国农业科技界的重大损失，同时我们也痛惜失去了一位老前辈、好学者、好老师。”

对于自己的一生，庄巧生在传记中这样写道：“我一生只做了两件事：一是育成10来个优良小麦品种，并在生产上应用；二是编写了几本与小麦或育种有关的专著，为国家农业科技事业留下些许历史记录。仅此而已，微不足道。”

主持育成20多个高产抗病早熟冬小麦新品种

“庄老是我国小麦育种界泰斗，为小麦科研倾注毕生心血，硕果累累，主持育成10多个冬小麦优良品种，取得显著增产效果，推动华北平原麦区耕作制度改良，为发展我国小麦生产与育种事业作出了卓越贡献。”全国政协经济委员会副主任、农业农村部原部长韩长赋在唁电中这样追思。

庄巧生针对华北平原的气候特点和生产发展需要，先后主持育成“华北187”“北京8号”“北京10号”“丰抗2号”“丰抗8号”等为代表的四批共20多个高产抗病早熟冬小麦新品种，为解决小麦锈病、倒伏等问题发挥了带头作用。近20年，他指导育成“中麦175”和“中麦895”等10个优质新品种。

自20世纪50年代至今，庄巧生团队育成的新品种累计推广约4亿亩。“北京8号”是20世纪60年代后期至70年代中期华北平原的主栽品种之一，年最大种植面积约2000万亩；“北京10号”曾在山西和河北广为种植，年最大种植面积约1000万亩。以“丰抗8号”为代表的高产、抗倒、兼抗三种病害的“丰抗号”系列品种，20世纪80年代在北部冬麦区大面积推广长达十余年，年种植面积超过1000万亩，约占当时该区小麦面积的40%。

主编（译）或参编（译）专著十多部

“庄先生不仅在新品种选育方面做出突出成绩，还先后编著了《中国小麦品种改良及系谱分析》《中国农业百科全书·农作物卷》《中国小麦学》等一系列专著。这几本著作的主编都是金善宝院士，由于当时金老年事已高，主要工作都是由庄先生构思、组织专家讨论撰写，并由他统稿、审定的，而他总是说这是协助金善宝院士完成工作，可见其品德之高尚、贤者之精神。”中国工程院院士刘旭追忆。

记者 马爱平

庄巧生主编（译）或参编（译）专著十多部，对提高我国作物育种理论水平起到积极作用。他参加定稿的《西藏农业考察报告》是我国第一部关于西藏农牧业资源开发和增产技术的历史文献。他协助中国科学院院士金善宝完成的《中国小麦学》是一部融合国内外小麦科技新进展的专著，是我国作物科学发展历程的一个重要标志。21世纪初，他主持编写了《中国小麦品种改良及系谱分析》，为新中国成立至上世纪末小麦育种实践、技术成就和生产发展的进程留下了历史记载，并附录20世纪前半叶开创小麦改良工作时的简略情况，这在国内外尚属少见。

胸怀科技报国志,一片丹心献麦田。“我们只有认真做好国外引种及其相关研究，进而推动全国小麦遗传育种工作再上新台阶，才能不辜负庄先生的教诲，无愧于国家对我们的培养。我们将永远铭记庄先生的教诲和指导。”刘旭说。

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