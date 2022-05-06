人民网记者 何淼

“使无业者有业，使有业者乐业。”

1917年5月6日，我国著名教育家、爱国民主人士黄炎培先生联合蔡元培、梁启超、张謇等48位志士仁人，抱着教育救国的宏愿，在上海发起创立中华职业教育社。

“新形势下，中华职业教育社要立足自身特点和优势，广泛联系和团结有志于职业教育的海内外各界人士，加强交流协作，积极建言献策，更好服务社会，不断为促进我国职业教育发展，为实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大的贡献。”2017年5月5日，习近平总书记致中华职业教育社成立100周年的贺信中这样写道。

中华职业教育社砥砺奋进，用实际行动践行初心使命，助力我国职业教育高质量发展，在百年征程中再绽芳华。

2019年8月20日下午，习近平在甘肃省张掖市山丹培黎学校现代制造技术实训室，观看职业技能实训，同师生亲切交流。 新华社记者 谢环驰 摄

践行使命责任，做职教团体的引领者

今年3月，像往年一样，中华职业教育社所联系的几十位全国人大代表、政协委员再次齐聚北京，为助力职业教育高质量发展建言献策。“挺起职业教育的脊梁，让学生享受和普通毕业生一样的待遇”“加大乡村振兴技能人才培养力度”“促进教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接”“建议‘职教高考’全国统一”……随着职业教育快速发展，代表委员们的建议、提案受到了越来越多的关注。

全国人大常委会副委员长、中华职业教育社理事长郝明金表示，要深入学习贯彻习近平总书记关于职业教育的重要论述，贯彻落实党中央、国务院发展职业教育的政策文件，强化职业教育在实施教育强国战略中的重要地位，压实政府的主体责任，健全职业教育经费投入机制，优化教育支出结构，持续增加财政性职业教育经费投入，推动职业教育高质量发展。

新修订的《中华人民共和国职业教育法》（以下简称《职教法》）经十三届全国人民代表大会常务委员会第三十四次会议表决通过，这是职教领域的一件大事。《职教法》已于今年5月1日起正式实施，这是该法自1996年颁布施行以来的首次大修。

“定根本、管长远、明战略。”中华职业教育社专家委员会委员、全国高职高专联席会主席董刚用三个词对《职教法》进行了说明。“新法凝结了26年来我国职业教育发展改革的实践经验和最新成果，体现了新发展阶段、新发展理念、新发展格局背景下，我国进一步办好新时代职业教育的坚定意志。”

此次修法强调多元办学，明确赋予了工会、中华职业教育社等群团组织法律义务和职责，使得教育部门、行业主管部门、工会和中华职业教育社等群团组织、企业、事业单位等均可以广泛、平等参与职业教育。

作为我国群团组织中的职业教育团体，中华职业教育社在修法过程中与全国人大、全国政协、司法部、教育部等密切配合，提出了大量意见建议，其中一些意见建议被采纳，吸收进法律条文。

“使命在身，责任在肩。”中华职业教育社党组书记、总干事方乃纯表示，中华职业教育社将坚决把增强群团组织的“政治性、先进性、群众性”要求与参与支持职业教育工作有效结合起来。

2021年5月8日，河北省河间市职业教育中心教师在河间市一家企业为学生讲解机床实操。新华社记者 骆学峰 摄

用好职教名片，做沟通交流的同心桥

黄炎培先生是我国著名的爱国主义教育家、社会活动家，中华职业教育社的创始人和我国近代职业教育事业的奠基者。以他名字命名的职业教育奖，作为职业教育领域唯一的全国性奖项，至今已举办7届，共评选出优秀学校奖265个，杰出校长奖326名，杰出教师奖619名，卓越推动奖1名，产教融合优秀企业奖4个，优秀理论研究奖25名，杰出贡献奖15名。

“是压力、也是动力。”第七届黄炎培职业教育奖杰出校长奖获得者许冬红这样说。

谈到办学理念，作为湄洲湾职业技术学院院长的许冬红娓娓道来，地处妈祖的故乡，学院结合莆田本地特点，在中华职业教育社的正确指导下，非常重视“立德、行善、大爱”精神的弘扬。积极推动两岸学生互动交流，引导两岸大学生弘扬妈祖文化、传承妈祖精神，争做文化交流的推动者、传播友谊的耕耘者、深化合作的促进者。

妈祖是海峡两岸最早联络的使者，所谓“两岸不通妈祖通”，只要谈及妈祖，两岸同胞就没有什么隔阂。既是乡土文化也是重要旅游资源的妈祖文化，是凝聚两岸同胞的一条纽带。

据许冬红讲，2019年她曾两次受邀参加在福建举办的海峡两岸职教论坛，在论坛上主讲妈祖文化与职业教育，中华传统文化在教书育人中的重要作用，进一步传播了中华优秀传统文化。

中华职业教育社与台湾地区有关机构联合主办海峡两岸职教论坛已有十余年的历史。2021年底，以“助推现代职业教育高质量发展”为主题的海峡两岸职业教育论坛以线上线下相结合的形式在北京和台湾彰化同时举办。

“中华职业教育社为全国职业教育的发展搭建了有益的沟通交流平台，为两岸交流、日常工作助力等方面均起到了有益的引导和推动作用。”作为亲历者，许冬红深有体会。

2022年4月27日，学生在贵州省黔西市中等职业学校进行中医护理技能实训。新华社发（范晖摄）

扎根基层服务，做社会发展的助推器

“这是习近平总书记对我们每个职教社社员的殷切希望，也是我不断向前的动力。”谈起贺信内容，杭州技师学院青年教师蒋应成激动地说道。“习近平总书记关于职业教育的重要指示很多我都牢记在心，平时在课堂上也经常讲给学生们听，激励和鼓舞他们。”

蒋应成是个云南保山小伙儿，“95后”的他有着一系列耀眼的头衔：第44届世界技能大赛汽车喷漆项目冠军、第25届“中国青年五四奖章”获得者、杭州市人大常委会委员。

但谁能想到，作为杭州市中华职业教育社精准扶贫公益形象大使的他，也曾经是建档立卡的贫困生。蒋应成坦言：“在12岁成为贫苦户户主的那年，我从来没想过有一天我会走出那个小山村，更没想到我能代表中国站在世界技能大赛的领奖台上。”

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。改变命运的机会在2012年出现，在精准扶贫项目的帮助下，蒋应成因成绩突出被推荐到中华职业教育社团体社员——杭州技师学院学习汽车喷漆专业，从此开始了他走向世界的征程。

据统计，中华职业教育社开展的温暖工程公益项目，5年来累计培训各类人员20万人次，资助家庭经济困难学生5.1万人，在保障和改善民生、夺取脱贫攻坚工作的彻底胜利、促进乡村振兴、推动边疆民族地区发展、助力抗击新冠疫情等方面作出积极贡献。

蒋应成毕业留校后，也成为了一名职教社的基层社员，“其实刚开始我也不知道社员是具体干什么的。”蒋应成说着自己就笑了起来。但他马上一脸严肃地说道：“随着更多地参与职教社的工作，我才清楚地知道自己肩上担的是怎么样一份责任。”

“接受别人帮助的我，如今也可以去帮助别人了。我可以帮助更多的学生解决就业难题，帮助更多的孩子走出大山，帮助更多有志于此的年轻人走上职业技能的大道。”

中华职业教育社像蒋应成一样的社员还有很多，他们都在各自的工作岗位上，为中国职业教育高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴中国梦默默地贡献着自己的力量。

(责编：郝孟佳、熊旭)