近日，青海省玉树藏族自治州囊谦县阳光明媚，春意正浓。在澜沧江畔多昌村的三十亩土地上，一群身着校服的劳动者正挥洒汗水，将藏青稞的种子撒入充满希望的土地。他们的面容稚嫩，但是一锄一铲却是那么认真。

一群学生娃怎么会干起了农活？没错，这是一群高中生在干农活，在用特殊的方式书写大地文章，用劳动致敬青春、致敬土地。

“这些是来自我们青海师范大学附属玉树实验学校高一、高二的学生。您看见的场景不是普通的劳动场面，是我们精心构建、全力打造的美好课程体系的分支——青稞种植劳动课程。”田埂上，一身农民打扮的学校校长樊成岩一边挥铲一边向记者介绍。

青海师范大学附属玉树实验学校是由北京市教委、北京师范大学、首都师范大学、青海师范大学和玉树州政府团结协作，共同于2019年在囊谦创建的寄宿制高中。“我们是一所矗立于三江源头、澜沧江畔的年轻学校，本着‘高原特色、现代气息、师大风范’办学宗旨，希望能够培养出有着玉树情怀、中国灵魂、世界眼光的民族英才。”樊成岩说。

田地间，学生们在老师的带领下，认真铲土、翻土、撒种，大一些的学生还试着开拖拉机犁地。

“青稞有20多个品种，含β-葡聚糖远高于其他麦类作物……”拉东才索南是学校专门请来给学生们讲解农田知识的。毕业于青海师范大学的拉东才索南大学毕业后选择了回乡创业，如今他创建的黑青稞种植基地种植面积达到2000多亩，带动了160余牧户脱贫致富。

“黑青稞是我们家乡主要种植的粮食，黑青稞做成的糌粑，我们从小吃到大。我们现在想努力种出优质高产的黑青稞，同时实现黑青稞的精深加工，走产业化之路。”拉东才索南兴奋地给学生们讲着自己绘就的创业蓝图。

“这是我们为深入贯彻党的立德树人和‘五育并举’理念而研发的劳动课程。”樊成岩介绍说，学校立足高原地方特色，通过与当地农业合作社合作，在学校附近租下三十多亩土地，让学生亲手种植青稞等农作物，参与并见证农作物生长的全过程，以此培养学生的劳动习惯和品质，磨砺他们的劳动意志和精神。

“后期，我们还将开展5G环境下的生态种植课题研究，运用无人机、传感器等监测作物生长环境，用科技手段助力青稞种植，让生物化学等学科老师组织学生做一些小研究，挖掘课程深度，提升课程价值，让学生知道现代农业该有的样子。”樊成岩津津有味地说起对课程未来的谋划。

“相信在不久后的秋天，这片土地上，会同时迎来丰收的麦浪和孩子们灿烂的笑容。相信这篇用汗水挥就的大地文章，也一定会在孩子的人生之书里留下灿烂的一笔。”樊成岩由衷地说。

（记者 万玛加 王雯静）

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