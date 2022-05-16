原标题：情系祖国 矢志完成梦想“拼图”

【一线讲述】

讲述人：南京航空航天大学基础科研与人文社科处处长、教授 顾冬冬

2009年初夏，不到30岁的我在南京航空航天大学读完博士之后，来到德国亚琛工业大学弗劳恩霍夫激光技术研究所，开启了作为“洪堡学者”的研究生涯。

我选择了一项在当时很有挑战性的前沿研究课题——金属基纳米复合材料激光增材制造。即便在十余年后的今天，它仍然是增材制造领域的研究热点。留学两年间，我整天沉浸在实验室里，熟悉各类装备、掌握工艺方法、理解科学原理，向着激光增材制造的国际学术前沿不断迈进。

留学结束后，回到培育我的南航，回归航空航天领域，是我坚定的选择。

我从事的增材制造研究亦称3D打印，就是从点到面再到体去制造三维零件，并赋予它复杂的结构和独特的性能。回归祖国后，我心中的科研创新梦更加丰满且美好。为增材制造的前沿突破贡献中国力量，成为我的理想与目标。

功夫不负有心人。2021年，我们的研究论文《材料—结构—性能一体化激光金属增材制造》登上《科学》杂志，期刊封面以“增材制造的一种综合性策略”加以推介，同期《科学》主编以“跨尺度调控”为题作亮点评述，认为我们的研究“变革了更为整体性的方法来优化金属构件”。

家人为我庆贺时，问我：“什么是一体化？”我指了指儿子手里的拼图，笑着说：“这就是一体化。”科学、技术、学识、理想、激情、拼搏，这些都是筑梦的要素，是一幅拼图的一个个部分，它们环环相扣、严丝合缝，拼出来的就是梦想的样子。

在我的梦想拼图中，最重要的一块是祖国的需要。祖国的航空航天科技日新月异，我们还有很多事情要做，有很多挑战要面对，有很多难题要攻克。我带着一群有梦想、有干劲的年轻人，正在为此努力：我们研发了激光增材制造高性能铝基复合材料，通过独特的纳米微粒提升构件强韧化水平；建立了稀土改性高强铝激光增材制造工艺调控关键技术，材料比强度比肩钛的性能水平；创新了融合仿生结构和多材料布局的增材制造结构，实现了复杂整体构件多功能化……

我们的研究成果在10余种航空航天型号20多种典型结构制造上应用，获得空军“创新杯”优胜奖、中国航空学会青年科技奖。我培养的一批学生毕业后成长为航空航天企业骨干、技术能手、青年工匠。成果、人才、团队、集体，更多元素让梦想的拼图更加丰满。

2019年，我再次来到德国班贝格，领取德国洪堡基金会颁发的弗劳恩霍夫-贝塞尔研究奖，内心感慨万千。从留学到今天，我的“成绩单”上书写了更多有意义的成果，而这些成绩都有一个响当当的归属——我的祖国。

（项目团队：本报记者 李晓、陈之殷、苏雁、周洪双、张士英、陈元秋、禹爱华、王斯敏 本报通讯员 徐梦玲、徐虹雨）

(责编：郝孟佳、何淼)