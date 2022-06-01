北京大学医学部2021级本科生 杨映锴

又是一年高考时，又是一个属于试卷、夕阳、汗水与呐喊的夏天。



高考，是漫漫人生路上的一次重要经历。那年风华正茂，奋笔疾书；那年披星戴月，风雨兼程。高考，是无数学子通向未来梦想的路口。从此改变命运，踏上征程；从此奔向远方，天高海阔。



高考，是无数人共同的记忆。在2022年高考即将到来之际，我们邀请了五位来自大学的高考“过来人”，讲述他们的高考故事与人生理想。时光不负奋斗，青春不负梦想，愿每一位执笔少年圆梦高考。





杨映锴在实验室

去年夏天，我和千千万万名高三学子一样，奔赴高考考场。回忆起高考前的那段岁月，是一段热泪盈眶的日子，也是一段终日与诗书相伴的时光。

在祖国的西南边陲，澜沧江畔，有一座“秘境小城”——云南临沧，我便是从那里逐梦起航。近年来，得益于各项政策，我的家乡发生了翻天覆地的变化，大家过上了好日子，教育水平不断发展，每年都有大量同学考上了自己心仪的高校。我常常想着，哪天我也能像他们一样，走出大山，遨游知识的海洋。

在高三的最后那段日子，我看了北京大学的招生宣传片——《星空日记》，主人公勇敢追逐理想的故事深深地打动了我。于我而言，北大就是我想去摘的那颗星星。高三的备考阶段是紧张的，晨曦初现，我就来到教室里开始了一天的学习；夜已深，我仍然在灯下伏案疾书。“北大”这颗星星，也一直陪伴着我，给了我不竭的动力。

我的爷爷是一名医生，他虽然已过花甲之年，但仍每天早出晚归，奔波在替别人看病拿药的路上。街坊邻居一提到他，都会竖起大拇指，他在我的心中埋下了学医的种子。尤其是新冠肺炎疫情爆发以来，白衣战士不畏艰险，舍生忘死地为人民生命健康保驾护航，给我的内心带来了更为深刻的触动，我更加明白，医学是用生命护佑生命，用心灵温暖心灵。

去年七月，我收到了北京大学的录取通知书，成为了北京大学医学部的一名学生。北大医学既有北大人胸怀天下的家国情怀，又有独特的厚道文化底蕴。面对疫情，师生们义无反顾的英雄背影，一直在升华我对医学的认识：我选择医学的初心不曾改变——让自己成为一名心中有爱，肩上有责，身上有光的人。在北大这片兼容并包的星空里，我也成为了一名学生记者，努力讲述着北大和北医的故事。我希望靠自己的一点力量，让别人感受到医学的温度，看到医者的仁心。

高三的学弟学妹们，高考的精彩之处，不仅在于取得怎样的分数，更在于为梦想拼搏奋斗的过程。没有什么是遥不可及的，你距离成功只差全力以赴，祝愿你们最终都能抵达梦想的彼岸。

(责编：孙竞、熊旭)