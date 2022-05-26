“按照教育部总体部署要求，北京市中高考本着‘如期举行、应考尽考、安全考试’原则，具体方案将于近期公布。高校人员密集，是最容易发生聚集性疫情的地方，北京将继续实施校园封闭管理措施。”在25日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作第345场新闻发布会上，北京市委教育工委副书记、北京市教委新闻发言人李奕通报。

李奕说，由于奥密克戎变异株传播速度快、隐蔽性强等特点，加上北京聚集性疫情和社会面病例零星散发，持续加剧了疫情防控的不确定性和风险性，也给学校防疫工作带来极大的压力和挑战。近段时间，从调整中小学返校时间、研究调整中考体育方案，到高校各项防疫措施、学生毕业就业、期末暑期安排等，教育部门和学校始终根据疫情情况，持续研判、调整优化，形成不同预案。

李奕指出，高校是社会单位中最容易发生聚集性疫情的地方，是疫情防控的重点部位。“首都教育系统要毫不动摇坚持‘动态清零’总方针，采取严把校门关、校园内外环境和物品加强消杀、健康监测、校园网格化管理等措施，尽最大努力、最大限度保护高校同学们的安全和健康。”各大高校要结合实际统筹安排好本学期工作，特别要做好毕业生答辩、毕业、就业等相关工作；鼓励辅导员、班主任和专业任课老师深入一线、深入学生，帮助解决学生在学习、考试、生活、毕业就业等方面的实际困难。

北京市卫健委党委书记、副主任（主持工作）钟东波介绍，最近两天，北京市报告病例数明显下降，同时社会面病例也在下降，呈现“两下降”良好态势。前期，疫情曾波及15区和经开区、共123个街道，随着疫情防控措施的加强和优化，最少时缩小到4区9个街道。近期由于岳各庄市场、东方广场等聚集性疫情影响，疫情也有波动，但整体向好的态势没有改变。早期的传播链条绝大部分已被切断，从多点、多线作战的困难局面逐步转向攻坚扫尾阶段。他表示，当前疫情防控正处于吃劲的关头，逆水行舟，不进则退，要全面严防死守，紧盯社会面病例找问题、堵漏洞，采取更加迅速、更加严密、更加果断的措施，坚决阻断病毒传播链条。（记者张景华、董城 通讯员段雨彤）

(责编：孙竞、郝孟佳)