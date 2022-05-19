原标题：中南大学：以科学家为榜样，传承优良学风

【学风传承行动】

“深受感染，灵魂受到了触动”“为自己是中南学子感到骄傲自豪”……4月15日，中南大学教授徐靖创作的纪录片《与中南同行》获评中国科协“风启学林”2021年度优秀传播作品，同学们将作品看了一遍又一遍，把科学家的话听了一遍又一遍，并发出如此感叹。

“《与中南同行》纪录片的灵感源于中南大学的科学家精神。”徐靖表示，百年来，中南大学涌现出一批又一批杰出科学家，成为该校前进的不竭动力。

纪录片仅是学风建设的一种方式，建校百年来，中南大学秉持“知行合一、经世致用”八字校训，培养了一代又一代人才。夏家辉、周宏灏、钟掘、田红旗……中南大学百年校史上镌刻着一个个熠熠生辉的名字。

经世致用

学风是一所高校的灵魂

作为中国科协学风建设资助计划“中南精神与中南力量：新时代科学家精神传承与发展微记录”项目重要成果，这部纪录片在“风启学林”网站一上线即获得广泛关注，单日浏览量曾居同类纪录片浏览量榜首。

徐靖表示，中南大学老、中、青三代杰出科学家用实际行动展现出的科学家精神，是高校学风建设的重要内容。

中国工程院院士、中南大学副校长柴立元教授多年来不断攻克有色金属环境污染“危毒腐”难题。“传统方法主要是用硫化钠将重金属沉淀，并进一步加入石灰进行酸碱中和，这个过程毫无疑问会产生大量的二次危险废弃物。”柴立元说，我校团队在攻克有色金属环境污染方面取得了一系列技术突破，加快了我国有色金属产业的绿色转型和发展。

“中南大学有一个突出特征——崇尚科学，而且这里的院士特别多，我的偶像特别多。”胡彬彬教授是中南大学中国村落文化研究中心主任，他寻访了全国4300多个传统村落，田野考察行程足以绕地球3圈。

吕奔教授是中南大学青年教授，同时还担任着学校医政医管处处长、湘雅医学院副院长。“大三时遇到我的第一个导师，他必邃必专的精神感动了我，哪怕晚上12点他办公室的灯都还是亮的。”吕奔说。

徐靖由衷感到，一位科学家要有所成就、做出一番事业，他一定是有所追求的，这种孜孜不倦对理想信念的追求，必定能够引领高校学风建设。“充分挖掘本校的学风资源，尤其应注重对科学家精神的宣传。”徐靖说。

知行合一

将学风建设贯彻教学全过程

《礼记·中庸》中出现了最早的学风——“博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之”。徐靖认为，没有优良学风做保障，学术之花不会常开，教学之树难以长青。她经常提及优良学风和严格学术规范对于课程学习和学术研究的重要性。

徐靖说，从学生角度来讲，学风是读书之风，更是做人之风。优良的学风不但能够促进学生高质量完成学业，而且还能促使学生养成终身受益的良好学习习惯。

从老师角度来讲，老师既是学风的践行者和传承者，更是推动学风建设发展的中坚力量。老师最重要的是以身作则，严格要求自己，恪守科研道德和学术规范，潜移默化影响学生。

从学校角度来讲，学风是治学之本、立校之本，学校要在整体层面上打造良好学风氛围，以明确的规章制度激励良好学风形成，以严明的纪律规制和管理科研行为。

优良学风是每一所高校必须且应当具备的“软实力”，具有优良学风更是每一位师生的基本素养。徐靖表示，优良学风至少应包括4个基本要素：勤奋努力、勇于创新、求真务实、严谨治学。

“学风宣传是学风建设的重要环节。”徐靖称，“中南精神与中南力量：新时代科学家精神传承与发展微记录”项目共产出24项宣传成果，涵盖学术规范知识竞赛、动画片、名师访谈等，创作的音视频时长近1700秒、文本3万余字，“做到了宣传形式和路径多元化，努力产出系列组合成果，以争取最大宣传效果。”(本报记者 唐 芳)

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