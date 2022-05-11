本报记者 叶 子

用工企业工作人员在安徽省阜阳市人力资源和社会保障局举办的“云招聘”直播现场介绍招聘信息。

王 彪摄（人民图片）

在河北省秦皇岛聚贤人才市场，工作人员使用网络平台进行直播带岗线上招聘。

曹建雄摄（人民图片）

如今，打开抖音、快手等短视频平台，点击求职相关板块，直播间里吆喝的不是各种商品，而是一个个工作岗位。许多人力资源管理从业者化身网络主播，进行直播带岗、直播宣策，求职者则通过直播了解就业信息、咨询相关情况。直播带岗，为劳动者与企业间架起了沟通的桥梁，让工作触“屏”可及。

专场招聘，精准匹配

“提供食宿吗？”“公司每年有团建活动吗？”近日，新疆维吾尔自治区物流行业专场招聘活动启动，在网络直播招聘会上，用人单位与求职人员在“云端”交流洽谈。

直播间里，144家用人单位线上发布了642个招聘岗位信息。求职者点击视频下方的“投递简历”，即可查看企业库、职位库，选择岗位，投递简历。该直播结束时，累计吸引7900余人次在线观看直播，留言互动3500余条。相关负责人说，举行专场招聘活动，就是希望搭建供需平台，既为物流行业发展提供人力资源支持，也为群众就业提供岗位支撑。

据统计，2022年中国高校毕业生将达到1076万人，临近毕业季，助力大学生就业的直播招聘活动接连不断。人社部于3月14日至5月20日开展2022年大中城市联合招聘高校毕业生专场活动，广泛动员各类用人单位和人力资源服务机构参与，陆续推出行业性、区域性和针对不同人才的线上专场招聘，开展直播带岗、企业云宣讲等。

日前，快手也联合中国青年网推出“2022大学生云端招聘季”活动，参与企业涉及新能源、智能制造、生物科技等领域，总计提供超过3.8万个岗位。此前，快手还推出蓝领招聘平台“快招工”。针对蓝领群体需求，主播们能实地展示工作环境、一对一解答就业问题。求职者无需投递简历，只需留下联系方式，即可完成职位投递，操作简易。

今年以来，聚焦重点群体就业和优势产业发展需求，全国多地纷纷开展针对不同行业、不同人群的多种主题直播招聘活动，精准匹配劳动力资源，取得良好效果。

跨省协作，助力用工

日前，一场直播带岗招聘会在全国7个省份拉开帷幕。用工需求旺盛的福建福州设立主会场，云南、重庆、宁夏等6个中西部重点劳务输出省份设立分会场，共同举办“好年华聚福州”2022年企业用工线上专场招聘会。

来自云南大理的“70后”张英用了不到2个小时，就面试了四五家企业，最后敲定福建思嘉环保材料科技有限公司。“抱着试一试的心理，没想到机会还挺好，经过比较，我选择了待遇最好的。”张英说，网上面试节省了路费和时间，非常方便。

据悉，福州市各级人社部门提前摸底重点企业用工需求，收集近500家企业岗位2.2万个，通过多种方式，在中西部重点劳务输出地区及本市外来务工人员聚集地发布岗位需求。通过直播形式在线招聘，既有利于中西部省份务工人员增收致富，又满足了福州在建项目、生产企业的用工需求，一举两得。

近年来，多地人社部门继续创新、完善招工引工措施，为项目建设、产业发展“稳用工”提供助力。首都经济贸易大学劳动经济学院副教授、中国新就业形态研究中心主任张成刚认为，短视频平台推动的直播带岗已经成为一种创新的招聘模式，从“面对面”到“屏对屏”，直播带岗瞄准了不同人群的就业需求。劳动者足不出户就可以了解招聘企业基本情况、发展前景、岗位要求和相关福利待遇，从而可以降低搜寻成本，增加选择机会，提高匹配效率。

服务高效，求职便利

如今，在网络上留意招聘信息的用户越来越多，很多企业也通过微信公众号、抖音、快手等网络平台发布招工需求。直播带岗的形式，为劳动力市场的供需双方提供了多样便利。

在甘肃，一些直播带岗专场里特地邀请了人力资源及法律法规方面的专家律师，针对求职者提出的内容在线互动答疑。为提升直播带岗的吸引力和实效性，在贵州毕节，主播通过“乡音土话+普通话”，多种形式与观众进行互动，让劳动力“好找岗位、找好岗位”。在宁夏回族自治区银川市的残疾人就业援助网络招聘会上，直播间配备了专业的手语翻译，为听力障碍人士提供个性化服务。在人社部为高校毕业生推出的直播带岗活动中，还配套开展线上政策宣讲、就业创业指导直播课程等多元化的就业创业服务。

对于用人单位而言，线上直播的成本较低，内容更为丰富，还可以带应聘者“沉浸式”了解工作环境。不少企业表示，在直播间宣讲时，企业也进行了一次形象宣传、提升了知名度。

专家认为，直播带岗信息多、岗位多、选择多，信息传递快、对接交流也快。此外，直播带岗不仅岗位匹配效果好，也对宣传用工企业形象、调整聘雇双方关系起到正面作用。用好线上线下各类的招聘渠道，有利于提高市场供需匹配效率，对稳就业具有重要意义。

(责编：郝孟佳、熊旭)