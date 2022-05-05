讷 言

教育公平是社会公平的重要基础，承载着万千家庭的希望。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育公平，明确提出要不断促进教育发展成果更多更公平惠及全体人民，以教育公平促进社会公平正义。

推进教育公平，首先要让每个孩子享有受教育的机会。精准施策，让辍学儿童尽快返回校园；扩大普惠性学前教育资源，提升普惠性幼儿园覆盖率，让广大家长不再苦恼于入园难、入园贵；努力实现“应入尽入”“应融尽融”，更好保障适龄残疾儿童少年基本教育权利……只有始终坚持以人民为中心发展教育，致力于让每个人享有受教育的机会，才能让亿万孩子在接受教育的过程中成长进步，获得发展自身、奉献社会、造福人民的能力。

推进教育公平，还要在“有学上”的基础上做到“上好学”，实现“让亿万孩子同在蓝天下共享优质教育”。实施义务教育全面改薄，让学校成为村庄里最美的建筑；深入推进“特岗计划”“师范生公费教育”“优师计划”“国培计划”，为中西部欠发达地区补充和提升优秀师资；推进义务教育免试就近入学，合理规划学校布局建设，让“择校热”“大班额”等问题有效缓解……校园内，孩子们活泼的身影和欢快的笑脸已充分说明，只有以办好每一所学校、教好每一个学生为目标，深入推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，才能打造出更加健康、更具活力的教育生态，才能让“公平而有质量的教育”的美好愿景加速变为现实。

推进教育公平，还要让每个孩子都有人生出彩的机会。拓宽贫困学生纵向流动的通道，让贫困地区学生享有更为公平的受教育机会；提升职业教育办学质量，书写更多技能改变人生的精彩故事；健全学生资助制度，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”……得益于多项政策的协同推进，更多的孩子带着梦想走出大山，脚下有路，眼中有光。

教育公平是社会公平的重要基础，关系全社会人力资源质量的提升。教育公平不仅可以阻断贫困的代际传递，托举亿万孩子的梦想，而且可以为我国转向高质量发展提供源源不断的人力支撑和智力支持。

教育改革和发展的成效关乎千家万户。而公平与质量是当前教育事业改革与发展的重要主题。期待教育公平的阳光照耀每一个角落，照亮每一个孩子的梦想，也让社会公平正义更加充实、更有保障，更可持续。

《 人民日报 》（ 2022年05月05日 06 版）

(责编：李依环、何淼)