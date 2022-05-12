张盖伦

原标题：退出国际排名的背后 是对待排名的“平常心”

近日，有媒体报道，中国人民大学、兰州大学和南京大学等高校退出国际排名，引发舆论关注。他们或是不再主动向排名机构提供学校相关数据，或是表示学校发展和学科建设不再使用国际排名作为重要目标。有人认为，中国大学更自信了；也有人调侃，大学不过是“嫌弃”排名机构把自己排低了。

高等教育界有“四大世界大学排行榜”之说，它们是U.S.News排名、THE（泰晤士高等教育）排名、QS排名和世界大学学术排名（由上海交通大学高等教育研究所于2003年首次发布）。每个排行榜都存在争议，但每次“张榜”时，它们也都能引发关注。

正如很多人所说，世界一流大学不是排出来的，是建设出来的。多位大学校长也表达过对排名的观点：不能不看，也不能全看。

不能不看，是因为排名的实质是一种评估。排名反映的是一所高校某几个维度的指标，对排名结果进行诊断性分析，也能部分了解学校办学中的成绩和不足；不能全看，是因为任何排行榜都难以反映全貌，名次的上下波动，并不必然对应办学质量的提高或下降。若将排名本身变成目的，研究排名的指标体系，对某些关键指标搞运动式、突击性人工干预，换取学校位次的上升，则是对排名作用的异化。

大学要将立德树人作为根本任务，但很多排行榜的评价指标，是“论文”“帽子”等客观数据，理念、模式、文化等大学办学中更为厚重的东西，则因过于复杂，无法被纳入排名评价体系。而且，大学各有特色，需要分类分层评价，一张榜单，无法概括一切。

当然，要不要参与排名，并不以大学本身意志为转移。毕竟，各类机构每年仍会公布各种各样的排行榜。比起是否退出，更重要还是看待排名的态度——是将排名当成参考，还是唯排名、唯指标？对排名的平常心，对自身发展道路的自信，才是高校退出国际排名背后的深意。

同样的，社会公众和其他机构，也要用理性态度对待大学排名，将资源分配、毕业生评价等因素，和大学国际排名脱钩。这样，大学走出一条建设中国特色、世界一流大学新路的底气才能更足。

(责编：郝孟佳、何淼)