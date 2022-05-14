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倡导申报奖励诚信行为：中科院提出7条诚信提醒

2022年05月14日08:26 | 来源：光明日报
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本报北京5月13日电（记者齐芳）日前，中国科学院科研道德委员会发布《关于在科技奖励推荐过程中常见问题的诚信提醒》，倡导在科技奖励申报过程中的诚实守信行为。

针对当前科技奖励推荐、申报过程中存在的不规范问题，中国科学院科研道德委员会给出7条提醒：提醒推荐单位及推荐人对材料的真实性、准确性负责，反对任何弄虚作假行为；提醒推荐人充分征求所有完成人意见，在协商一致的基础上形成排名顺序；提醒推荐单位切实履行审核把关职责；提醒多机构合作的研究成果共同协商申报材料；提醒申报人提供原始的伦理审查结果，反对为申报奖项而临时补做伦理审查；提醒推荐单位及推荐人切勿夸大研究成果的学术价值、示范效果和经济效益；提醒提高自律意识，不主动打听、私下联系评审专家，影响干预评审过程。

据介绍，这是自2018年以来，中国科学院科研道德委员会第五次以“提醒”的方式倡导诚实守信行为。五次提醒的内容涉及署名问题、生物伦理、原始记录、在媒体上发布学术成果等，基本上涵盖了科研活动的全过程，以帮助科研人员练好“自律”内功，涵养良好的科研学风。这些提醒内容，有的源自科学共同体的相关规范，有的来自学术界的基本共识，有的来自学术传统或惯例，并进行了重新阐释和再次强调。

中国科学院科研道德委员会有关负责人表示，科研诚信是科技创新的基石。中国科学院作为国家战略科技力量主力军，五年来以陆续发布科研诚信提醒的方式，突出重点、层层深入地不断筑牢科研诚信的基石，营造风清气正的学术氛围。

(责编：何淼、郝孟佳)

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