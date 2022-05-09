“我来自普洱市景东县大山深处，我的家乡在政府帮助下已全面脱贫。我希望毕业后回到家乡，通过自己的努力，让家乡人民过上更好的生活。请问朱院士，您对我和我的家乡有什么期望和建议？”云南农业大学建筑工程学院2020级学生周家保当众请教中国工程院院士、云南农业大学名誉校长朱有勇。

“10天前我才从美丽的景东回来，景东的冬季马铃薯就是我们团队指导发展起来的，现在已成为景东几个乡镇的重要产业。我们会有更多科技人员到景东等边远山区帮助发展特色农业。我非常希望你毕业后回家乡创业，我们会帮你出主意，帮助你做大做强企业，用你的实际行动为家乡人民作出应有的贡献！”朱有勇当场笑答。

朱有勇与青年学生的精彩对话，赢得了现场云南农业大学师生们雷鸣般的掌声。朱有勇的殷切期望触及青年学子们的心灵，久久不能平息。

五四青年节当天，云南农业大学首次举办的“农民院士大讲堂”，以“信念与坚守”为主题，打造具有农大特色的思政第一“金课”。朱有勇院士走进大讲堂，讲述把自己论文写在祖国大地上的故事，传递奉献青春报效祖国的力量，引爆了农大青年学子奋发学习的青春激情。

朱有勇以《一个“农民院士”的科研简历》为题，从“启蒙：一道不会回答的考题，求索：一条艰辛探索的道路，回归：一篇写在大地上的论文”三个层面，全面回顾了自己的求学、科研和扶贫之路，特别是在花甲之年，以双脚为尺、以汗水为墨，带领澜沧县拉祜族群众一起奋战脱贫攻坚、乡村振兴，在祖国大地上书写科技扶贫论文的故事，为全校师生讲授了一堂生动的思政大课。

朱有勇院士团队青年教师黄惠川、云南农大植物保护学院植物病理学博士研究生张帅，分别讲述了自己跟随朱有勇院士科研团队学习工作的收获与感悟。部分青年教师和学生代表围绕树立爱农情怀、助力乡村振兴等话题，与朱有勇院士进行了互动交流。朱有勇院士还为大家进行了传记《农民院士》书籍签送活动。

云南农大师生们纷纷表示，将履行好“请党放心，强国有我”的庄严承诺，立志民族复兴，不负韶华，不负时代，不负人民，在青春的赛道上跑出最好的成绩，真正把论文写在大地上。

云南农业大学校党委书记黎素梅表示，朱有勇院士以自己的奋斗经历和感受为师生们带来一堂生动感人的党课、一堂意义深远的思想政治理论课，农大今后将充分发挥“农民院士大讲堂”重要作用，讲好云农人服务乡村振兴的故事，把它作为思政教育的重要平台，作为新生第一课、专题党课、团课的重要内容，打造具有农大特色的思政第一“金课”。

（本报记者 张勇）

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