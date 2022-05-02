屏幕中、舞台上、文字里，青春力量涌动：《长津湖》《奇迹·笨小孩》《人世间》等产生轰动效应的影视剧中，青年演员担纲主角，他们扮演英勇战斗者、时代弄潮儿、都市追梦人，为“青春”一词增添了更有分量的注脚；《2022中国诗词大会》《国家宝藏·展播季》《中国》等节目和作品中，以80后、90后为主体的创作团队使历史“活”起来；《永不消逝的电波》《运河谣》的舞台上，年轻的歌者、舞者挑大梁，用美妙歌喉、灵动舞姿诉说对人生的追求、对未来的憧憬……

文娱领域综合治理行动实施半年多来，行业生态日益清明，为新一代文艺工作者营造了正气充盈的成长空间。守正道、走大道，勇于创新，多出精品，成了青年一代文艺工作者的自觉追求。文艺百花园里这满眼生机盎然的青春景象，仿佛是他们在宣告：“做文艺事业接班人，我们准备好了！”

越来越多肯下苦功、愿练真功的青春励志故事正在上演

“只有青年文艺工作者强起来，我们的文艺事业才能形成长江后浪推前浪的生动局面。”习近平总书记的话语饱含着殷切期望。广大青年文艺工作者听到召唤，日以继夜，苦练真功，以愈发精湛的技艺和愈发崇高的艺德，凝结出一股股奔涌的浪花，推动文艺大潮不断向前。

中国歌剧舞剧院青年舞蹈演员唐诗逸为准备舞剧《昭君》的演出，一头扎进练功房，没日没夜地排练。她把身心全放进了昭君这个人物里，一个动作一个动作抠，琢磨每个肢体语言要传达什么样的情感。从“再来一遍”到“每日百遍”，舞衣被汗水浸湿，身体被撞得青一块紫一块。苦是真的苦，但渐渐的，身体的每个关节都好像有了呼吸，昭君的生命随着每次律动而生长。“在综合治理深入推进过程中，创作环境变得越来越纯粹。没有外界的‘杂音’干扰，大家更沉得下心来。”唐诗逸感慨。

80后作家、编剧成长也深有同感：“文娱产业综合治理给我们提了醒，创作不是一蹴而就的，也不能是投机取巧的，而是像登山一样曲折盘桓，稍不留神就会走错路，甚至从高处跌落，所以偷不得半点懒，必须耐得住寂寞、经得住考验、稳得住心神。青年文艺家更该如此。”

深耕历史题材的成长在写作间隙自费探访全国文化古迹，到访博物馆数百家，寻访文保单位近千处，行程数万公里，在偏僻的县城村镇、田间地头，与当地的学者、文保员、考古工作者、村民交流，收获大量书本上读不到的鲜活素材。“艺术创作是与受众灵魂对话的过程，创作者对作品倾注的情感、思想、辛劳都汇聚在作品中。投入多少，就回报多少，这个等式在任何时代都成立。”

在整治行业不良倾向、廓清文娱领域风气之下，越来越多肯下苦功、愿练真功的青春励志故事正在上演。在勇攀文艺高峰的路上，精益求精成标配，几易其稿是常事，一次次推翻前作，一次次重塑自我，一次次突破极限，越是艰险越向前。

青年文艺工作者的价值取向决定中国文艺的未来方向

综合治理之下，文艺领域一个显著变化就是受众不追颜值改追价值，作品不争“钱途”直奔前途，德艺双馨代替流量之星，成为衡量文艺工作者的重要指标。第五届全国中青年德艺双馨文艺工作者表彰大会的新闻在社会上引发强烈反响，44位获得表彰者受业界、媒体、大众交口称赞。

青年演员张译在表彰大会上关于“德艺双馨”的一席话令人印象深刻。出演电视剧《士兵突击》那会儿，常有人说：“班长，我是因为你才去当的兵！”电视剧《鸡毛飞上天》播出后，一位刚刚刑满释放的人写信道：“这个故事让我重建了人生观和价值观，现在我已经准备好开启自己有意义的、崭新的人生！”2021年年底，他在电影《亲爱的》中饰演的人物原型孙海洋找到丢失了十几年的儿子，第一时间打电话向他表达谢意，那一刻他在电话里泣不成声。“立德树人的人，必先立己；铸魂培根的人，必先铸己。影视剧短短数小时，我的形象却凭借影像经久流传，温暖了人、激励了人，甚至改变了人。这是无比的荣耀，又是艰巨的责任。所以，德艺双馨，把为人、做事、从艺统一起来，这既是每个文艺工作者的必修功课，也是代代相传的从艺法宝。”张译说。

张译在精进演技、打磨作品的道路上琢磨“德艺双馨”的深意，歌唱演员乌兰图雅则在参加上百场文艺志愿服务活动的路上追寻“德艺双馨”的奥义。“我翻山越岭，走村入户，给老百姓送去歌声、送上温暖。当留守儿童将山上采来的野花送给我，村民把写满祝福的纸条塞到我手里，我从他们真挚的眼神中找到了自己的价值。”

青年文艺工作者的价值取向决定了中国文艺事业的未来方向。文娱领域综合治理后，广大青年文艺工作者围绕价值取向展开了深入思考，并用实际行动给出了答案。向先进典型学习，深耕创作；向时代楷模看齐，服务大众；做长期坚守修为、不断养成积累的准备，系好人生每一颗扣子，是他们共同的回答。

做文艺事业接班人，青年演员纷纷提交入党申请书

在相关政策扶持引导和人才培养渠道多元的作用下，青年文艺工作者集群式涌现，走到文艺事业的舞台中央。

从古装剧到年代剧再到现代剧，从仙侠题材到都市题材再到主旋律题材，胡雅婷的创作方向不断调整改变。近两年来，她参加了电视剧《理想照耀中国》和《冰雪之名》的创作。无论是《理想照耀中国》中陈毅安“为人民而生，为革命而死”的精神、文物修复师肩负的“把这个文物带到下一个100年”的使命，抑或是《冰雪之名》里中国运动员四十多年间为冰雪之梦奋斗的历程，都给了作为创作者的她虽无形却坚定的力量，让她更加坚定了要为国家、为人民、为人类命运而写“好”故事的信念。“这个‘好’有两个层面。一是动词，即努力熟练掌握这门手艺，能写，会写，写得精彩；二是形容词，即经得起人民和时间的检验，不随波逐流、人云亦云，不悬浮无聊、粗制滥造，潜心创作扎根现实、立足人民，全面客观地反映中国人民生活和精神面貌的作品。”

“以人民为中心”，是80后作家马伯庸受访时使用频率最高的一句话。2019年至今他一直在创作讲述清末民初红十字会医院的小说《大医若史》。创作开始不久，新冠肺炎疫情暴发。目睹大量发生在身边的抗疫感人事迹，再回看历史资料，他发现中国人拼搏奉献的精神一脉相承。“人民群众是历史和时代的主角，是国家发展的原动力。文艺创作必须要牢牢把握住这个核心逻辑，才能在艺术上更进一步。于是我让主角们充分下沉，沉到最下层，思路立刻畅通起来，故事也随之鲜活明白，再无滞涩。”

空船出海危险，负重航行才能抵御风浪。文娱领域综合治理让青年文艺工作者明白了这个道理。他们纷纷给自己加“重”，把“为时代而舞，为人民而歌”当作人生的“压舱石”。摒弃浅层娱乐、孤芳自赏，主动把艺术生命、人生追求和国家命运、民族前途、人民愿望结合起来，使自己的艺术之舟在人生的大海上稳健航行。庆祝中国共产党成立100周年大型情景史诗《伟大征程》演出后，几百名青年演员递交了入党申请书。秉持现实主义创作理念的革命历史题材和现实题材成为越来越多青年文艺工作者的创作方向。

青年文艺工作者的主人翁意识正在觉醒。“少年负壮气，奋烈自有时。”今天，文艺的接力棒传到这一代青年手上。他们正扛起使命，用青春力量助推中国文艺展开新篇章。（记者 李 蕾 牛梦笛）

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