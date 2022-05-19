人民网北京5月19日电 （记者孙竞）据教育部官网消息，为深入贯彻党中央“双减”决策部署，教育部围绕机构资质审查、收费行为规范、预收费资金监管等关键环节，以全国校外教育培训监管与服务综合平台应用为手段，进一步深化校外培训机构治理，规范非学科类校外培训行为，引导其成为学校教育的有益补充。

对非学科类校外培训机构机构资质审查方面，按照“双减”文件，指导各地区分体育、文化艺术、科技等培训类别，明确相应主管部门，分类制定标准、严格审批。截至4月30日，各地已有10.99万家非学科类校外培训机构纳入监管与服务平台监管，其中9.52万家机构通过了资质审核，资质审核完成率达到87%。规范收费行为方面，指导各地严格落实培训收费要明码标价、收费项目与标准公开公示、全面使用《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》、培训收费时间跨度不得超过3个月或60课时等收费要求，组织开展排查整治，保护学生家长合法权益。近期，各地对核查发现的非学科类校外培训机构不规范收费行为问题逐一进行了整改。预收费资金监管方面，各地已有9.34万家非学科类校外培训机构按照监管要求采用银行托管或风险保证金方式，对培训预收费实行监管，纳入监管的机构比例为85%。

下一步，针对非学科类校外培训市场面临机构主体数量多，培训项目多的实际情况，教育部将会同相关部门，进一步加强顶层设计，完善政策举措，指导全国深化治理工作开展。在全国部署非学科类校外培训机构起底式核对工作，摸清机构底数，建立管理台账，全面规范管理。常态化开展非学科类校外培训机构收费行为日常检查，不断规范机构收费行为，加强预收费资金监管，防范“退费难”“卷钱跑路”等问题发生。

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