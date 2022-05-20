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著名机械动力学家、哈尔滨工业大学原校长黄文虎院士逝世

2022年05月20日08:32 | 来源：光明日报
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本报哈尔滨5月19日电 中国共产党党员、中国工程院院士、我国著名机械动力学家、哈尔滨工业大学原校长黄文虎同志，于2022年5月19日因病医治无效在哈尔滨逝世，享年96岁。

黄文虎，1926年7月22日出生于上海市，1949年毕业于浙江大学电机系，1950年进入哈尔滨工业大学研究生班学习，毕业后留校工作至今。曾于1983年至1985年担任哈尔滨工业大学校长。1959年5月加入中国共产党。1995年当选为中国工程院院士。

黄文虎长期致力于一般力学、动力学与控制学科领域的教学和研究工作，取得了多项重要创新性成果，推动了我国航天器动力学与控制等工程科学的发展，是中国振动工程研究的倡导者和开拓者之一。黄文虎任哈尔滨工业大学校长期间，明确学校服务航天的发展方向，团结带领全校师生员工积极进取、继往开来，为学校进入加速发展快车道打下坚实基础。曾获得众多奖励，包括国家科学技术进步二等奖、国防科技进步二等奖、国防科技重大成果二等奖、航空航天部科技进步二等奖、黑龙江省科学技术进步一等奖等。

(责编：何淼、李依环)

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