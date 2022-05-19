原标题：黄淮学院动画学院创新“三元一体”应用型人才培养新模式

随着大学毕业生数量越来越多，大学生就业成为一个社会共性问题，而在社会层面，有不少用人单位却感叹找不到为岗位所用的实用型专技人才，如何解决人才供求矛盾，培育社会面需要的应用型人才是当今高校面临的重要课题。近年来，黄淮学院动画学院立足应用型办学定位，充分发挥动画和数字媒体艺术等专业教学资源优势，创新人才培育模式，积极融入区域产业，与地方政府、企业和国外高校密切合作，结合市场需求实施人才培养计划，在专业培训、技术转移等方面提供多样化社会服务，形成了以动画、短视频、虚拟现实创作为主要培养方向的“黄淮动画”品牌，在服务社会的同时通过科研反哺教学，从而促进人才培养质量的提升，实现产科教融合，蹚出一条以学院为主导，企业和国外高校深度合作的“三元一体”高质量应用型人才培养新路子，为社会储备了大量的“上岗能用、用之能战”的实用型专业人才。

按需打造，抢抓“新文科”机遇提升软实力

据黄淮学院动画学院党委副书记、院长王春华介绍，“三元一体”是黄淮学院动画学院在借鉴德国“双元制”的基础上，根据我国建设“新文科”的要求，增加国外高校合作办学主体，通过产教融合、跨文化合作交流，培养新时代所需的能够讲好中国故事、增强国际话语表达能力的高素质应用型动画人才的一种新型人才培养模式。“双元制”是一种由国家立法支持、校企合作共建的办学制度，由学校和企业共同担负培养人才的任务，按照企业对人才的要求组织教学和岗位培训，共同培育符合企业岗位所需的专技型人才。

据了解，黄淮学院是2004年经教育部批准设置的一所公办全日制普通本科高校，创立于1971年。动画学院是黄淮学院培养高素质应用型动画人才的专业艺术学院，开设的动画专业是国家级特色专业和首批国家级一流本科专业建设点，办学水平在同类院校中名列前茅。“新文科”是站在提升国家综合实力、展现文化自信、培养担当民族复兴大任的时代新人角度上作出的战略性安排，对高校文科课程建设、教师授课调整、学生学习能力转变提出了更高的要求。

近年来，动画学院院紧紧抓住“新文科”发展机遇，积极传承和传播我国优秀传统文化，创新性地解决了与人们思想观念、价值引领等有关的重大理论和实践问题，从设立之初就积极探索产教融合、校企合作、中外合作等办学模式，取得丰硕的成果，动画学院被教育部立项为数字媒体产教融合创新应用示范基地，数字媒体产教融合实训基地的探索与实践案例被中国高等教育学会评为“校企合作 双百计划”典型案例，与凤凰数媒(北京)教育科技有限公司共建的实习基地被河南省教育厅立项为河南省大学生校外实践基地，动画学院被河南省文化厅授予“河南省文化改革发展人才培养基地(动画设计方向)”，动画教研室和实验教学中心被河南省教育厅评为省级优秀教学基层组织等系列荣誉。

产教融合，校企联合培育实用型专技人才

据了解，今年全国大学毕业生预计将达到1076万，而中国动漫市场具有1000亿元的潜在价值空间，近百万人才缺口，动漫行业就业前景光明。黄淮学院党委委员、副校长王东云介绍，作为人才培育的摇篮，高校应该结合社会实际需求，切实培养一批用人单位岗位所需的应用专业型人才队伍。这样的人才培养必须和产业紧密相连，根据岗位标准和工作目标从专业知识、能力构建、素养形成等方面进行量身订造、定向培养。

能够“解决实际问题”是衡量应用型人才的标准之一，那么怎样才能解决实际问题呢？黄淮学院动画学院副院长李峰说，动画学院通过集体培训和分散学习相结合的模式，多次参加教指委、武汉大学等组织的有关“新文科”背景下专业建设和人才培养、学生工作等主题培训，充分认识到在应用型人才培养目标的重要途径之一就是产教融合。产教融合是全面深化“新文科”建设的重要举措之一，通过“政府搭台、企业支持、高校对接、共建共享”，实现了高校人才培养与产业发展的合作共赢，有力促进了教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接。

把企业引入校园，把课堂搬到企业，是动画学院创新的产教融合、工学结合的人才培养新模式。据王春华介绍，该学院创建了“产教融合特色培养班”，构建了“融学习环境和工作环境为一体，融学历教育和职业认证为一体，融学校教师和企业专家为一体，融教、学、做为一体，融学校和企业为一体”的“五融合”模式，注重培养学生的技术能力、创新能力、职场能力和国际竞争能力。

据介绍，该学院通过国家级产教融合培养基地重点培育了3个小微企业，并结合学院的学科发展三大方向：短视频创作、虚拟现实创作、动画创作，积极对接地方和行业项目，将项目资源和企业标准在课堂中第一时间融入，采取教师带领学生的方式推进完成，在持续不断的项目完成中，老师保持了自己知识链的更新，学生在学校就建构了基于岗位群的工作标准和应用技术。

同时，该学院从课程、作品置换等各种角度寻找方法，制定了《产教融合班课程置换办法》等方案，为人才培养的渠道创新开通绿灯，并取得明显的效果。从该学院近三年来就业数据来看，学生在项目制驱动、案例式教学的培养模式下，很快地融入了工作环境，在实践中往往在第一时间内养成了平台和输出意识，迅速进入工作角色。王春华说，经过系统的实操训练后，一个模型师、灯光师或动画师，会很清楚地知道自己在协作学习下的每一个功能定位，在每一次的岗位协作中以最快的方式进入工作状态产生作品，这为学员步入社会就业适应环境打下了良好的基础。除此之外，该学院的三大方向创作团队维凭借立足深耕本地等优势，每年都能推出30部左右的作品，服务对象包括企业宣传、安全生产、学校重点工作、课程资源建设等。相信这样的团队成员进入工作岗位后，会很快地进入岗位团队进行实操。

服务社会，整合有效资源提升专技能力

服务社会是新时期高校五大职能之一，黄淮学院动画学院党委副书记连自宝介绍说，该学院充分发挥地方高校服务地方独特的教育资源和人才储备优势，通过争取服务地方的项目，为学生提供实践机会，既锻炼了学生的实操能力，又在实践中巩固了理论知识，一举多赢。

近年来，黄淮学院动画学院通过助力地方政府重点工作宣传，创作了一批优质的动画作品，推介当地的地域传奇文化和优质旅游资源，获得了社会的一致好评，也为学生提供了实操机会，提升了学生专业技能。

良好的培育机制孵化了一批优秀的动画学子，截至目前，动画学院有100多名学生先后在国内外专业竞赛中获奖。(邓江洪 郑海燕)

(责编：郝孟佳、李依环)