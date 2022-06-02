5月29日，国家市场监督管理总局对外发布首批中小学数字教材国家标准，明确指出数字教材中单一视频时长有“限制”，小学阶段不超20分钟，中学阶段不超25分钟，且数字教材应“凡编必审”，比一般网络出版物有着更高的出版质量要求。新标准将于2022年11月1日实施。

2017年以来，我国的教材建设、教育信息化和儿童青少年近视防控等方面的新政策频出。中小学数字教材的进一步发展，需要制定满足教材建设管理、教育信息化内容供给和应用、中小学生近视防控等方面新政策要求的系列标准，并实现新闻出版行业和教育行业之间的跨领域标准对接。为此，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会近日批准发布《数字教材 中小学数字教材元数据》《数字教材 中小学数字教材质量要求和检测方法》《数字教材 中小学数字教材出版基本流程》3项推荐性国家标准。

国家市场监督管理总局方面表示，面向未成年群体的中小学数字教材比一般网络出版物有着更高的出版质量要求，数字技术的引入，让教材内容、体验提升的同时，也带来了一定的内容信息风险。此次新国标特别提出了中小学数字教材与其他一般数字教育产品不同的特定流程。其中提到，审核与审定是教材正式出版前应进行的法定步骤，也是保障数字教材政治性的必要流程，数字教材应遵循“凡编必审”的基本原则。送审的中小学数字教材，可以在小范围内开展教学试用。数字教材正式发布后，还要进行定期更新。

具体来讲，《数字教材 中小学数字教材质量要求和检测方法》提出，数字教材不应出现数据损坏、异常报错、无法打开等情况；同时，对差错率进行了严格要求。为防控青少年近视，新标准特别对数字教材在个人学习终端显示设备和教室大屏幕上能否“看得清”进行了详细规定。

不仅如此，除了历史资料性的图片、图像外，数字教材中的图片、图像显示分辨率应分别不低于720像素，且不存在明显畸变、模糊等严重失真问题。视频画面要求质量清晰、无明显的画面闪烁、抖动、卡顿、过亮或过暗等现象。（记者 付丽丽）

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