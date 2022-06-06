2022年全国高考即将拉开大幕，千万考生将怀揣梦想，勇敢奔赴考场。近日，多所高校的书记、校长通过视频等方式为考生送上诚挚祝福。

人民网北京6月6日电 2022年高考明日正式开考。中国工程院院士、大连理工大学校长郭东明通过视频寄语广大考生，又是一年高考季，在关键时刻，同学们要聚精会神、瞄准目标、全力以赴。祝愿大家金榜题名，在追梦路上展现最美的自己。

郭东明介绍，大连理工大学是教育部直属全国重点大学，也是世界一流大学A类建设高校。学校是中国共产党在新中国成立前夕，面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学，是新中国“四大工学院”之一。建校70多年来，学校坚持以立德树人为根本，本科生教育与研究生教育并重，已形成以理、工、管为主，理、工、经、管、文、法、哲、艺术等协调发展的多学科育人体系。

郭东明谈到，学校拥有一流的师资队伍和一批高水平的科研平台，始终注重科技创新与服务社会紧密结合，创造了新中国科技史上多项“第一”。近年来，学校在长征五号火箭、C919大飞机等“大国工程”“国之重器”建设中贡献着大工的智慧和力量，素有“学在大工、创新在大工”的美誉。

“学校坐落在黄海之滨的‘北方明珠’——大连。冬无严寒，夏无酷暑。是著名的‘浪漫之都’和宜居城市。”郭东明表示，2012年经教育部批准，学校又建设了盘锦校区。目前已经形成“一校两地三区”的办学格局。学校教学、科研、生活设施齐全，校园环境优美，办学条件优良。

“希望大家都能实现理想，在奋斗中绽放最美青春，创造出无愧于时代的人生。欢迎广大考生报考大连理工大学。我在美丽的大工校园等着你。”郭东明说。（文/李依环、实习生张婷；视频剪辑/郑嘉豪）

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