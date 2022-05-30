新华社上海5月29日电（记者周蕊）在29日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市人力资源和社会保障局副局长费予清介绍，将加大援企力度，帮助市场主体稳岗留工，同时，把高校毕业生作为促进就业工作的重中之重，对招录2022届高校毕业生的用人单位发放一次性吸纳就业补贴。

就业是最大的民生，也是经济发展最基本的支撑。根据最新发布的《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，上海将加大援企力度，帮助市场主体稳岗留工。在稳岗补贴和职业培训方面，将对餐饮、零售、旅游、交通运输、文体娱乐、住宿、会展等受疫情影响严重的7类行业中不裁员少减员的企业，按规定发放一次性稳岗补贴，补贴标准按照企业社保缴费人数每人600元计算，每户企业补贴上限300万元，同时，帮助企业以训稳岗，加大线上培训补贴力度，对用人单位组织开展与主营业务相关的线上培训，按照每人每次600元的标准予以补贴，补贴次数从1次增加到3次。

在社保缴费方面，上海将延续执行阶段性降低失业、工伤保险费率政策，并对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业，从4月起阶段性缓缴企业社会保险费单位缴纳部分。缓缴险种从国家规定的养老、失业、工伤保险，扩大到医疗保险。

与此同时，上海将积极落实各类人才计划和政策，优化人才落户和居转户条件，加大海外人才引进力度，着力帮助重点群体就业。

今年，上海人社部门将继续把高校毕业生作为促进就业工作的重中之重。鼓励国有企业、机关事业单位在招聘时向高校毕业生重点倾斜。支持中小微企业吸纳高校毕业生，按规定予以补贴。进一步发挥就业见习政策的作用，增强高校毕业生就业能力。加大院校毕业学年学生技能提升支持力度，2022届院校毕业生在年底前回学校参加技能等级认定并获得证书的，均可享受相应补贴。对招录在上海登记失业3个月及以上人员或2022届高校毕业生的用人单位，上海将按照每人2000元的标准，发放一次性吸纳就业补贴。

此外，上海还将多渠道挖掘就业潜力，开发社区公益性岗位，切实加大对就业困难群体的托底就业安置力度，落实好各项补贴政策。

(责编：李依环、何淼)