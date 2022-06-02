实验室作为学校从事人才培养和科学研究的重要基地，支撑着学校教学、科研和学科建设“三驾马车”高速前行。

记者近日从中国民航大学了解到，截至目前，该校在实验室建设方面获得北京大兴民航科技创新基地（民航大学）项目和宁河新校区二期项目的立项批复，实验室总投资将达到10个亿以上。

据了解，北京大兴民航科技创新基地（民航大学）项目，聚焦“适航和安全”科学技术研究，着力构建“1+6”体系，即以一个未来航空运输系统安全研究所为牵引，6个核心要素研究部为支撑；宁河新校区二期项目以飞联网技术为主线，开展民航综合交通研究中心建设，同时建设满足学校各专业实践教学需求的教学实验室。

近年来，中国民航大学已支持多个实验室项目建设，其中空管专业实验室和机务虚拟仿真中心项目两个5000万级实验室已建设完成并投入使用，适航审定相关平台项目、绿色发展实验室项目等正在开展持续建设工作。

实验室建设与管理是一项系统工程，中国民航大学实验室管理部门通过“走出去、请进来”模式，不断增强调查研究，认真梳理和创新实验室建设管理新模式，逐步形成了“建—管—用—评”四位一体的实验室管理体系。中国民航大学实验室管理部门通过设立实验技术创新基金项目，促进技术创新和方法研究，通过实验室管理智能化、数字化系统建设，提升实验室管理水平和效率，实现“数据清、决策准、服务好”。

与此同时，中国民航大学不断强化实验室运行保障机制建设。在人才队伍建设方面，学校已完全打通校内实验技术人才队伍的职称评审通道，由实验教学岗与实验技术岗等岗位人员组成实验技术人才队伍，最大程度地提升了实验技术人才的工作积极性；在机制体制建设方面，学校经过系统设计、需求沟通、功能开发、调试运行、功能完善等一系列建设工作，形成了现行的由实验室综合智能管理系统为核心的“1+N”信息管理系统架构体系；在政策扶持方面，通过强化制度建设，不断探索低碳运行技术创新，为实验室安全运行提供政策保障。2014年，学校正式启动实验室使用效益评估机制研究，获得天津市教委的肯定。

中国民航大学航空工程学院副教授王轩说：“对于高校来说，实验室建设是高校高质量内涵式可持续发展的基础和重要条件。教学和科研实验室的建设，使本科生和硕士生的教学实验条件得到了大幅改善，实验室环境、实验室安全、实验室文化等建设工作都有了明显的进步。同时，学校实施的实验技术创新基金项目有力推动了全校教师实验技术能力的提升，涌现出的优秀实验技术成果在全国大赛中多次获奖。此外，学校实施的大型仪器设备共享办法大大提高了设备利用率，使全校教师能够从中获益，为学校人才培养和科学研究提供了强有力的支撑。”（陈曦、吴金栋、任光辉）

(责编：李依环、何淼)