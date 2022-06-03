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“大学书记校长寄语2022高考生”系列报道——

西南石油大学党委书记陈永灿：祝愿大家以最佳状态迎接新挑战 取得好成绩

2022年06月03日18:34 | 来源：人民网-教育频道
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2022年全国高考即将拉开大幕，千万考生将怀揣梦想，勇敢奔赴考场。近日，多所高校的书记、校长通过视频等方式为考生送上诚挚祝福。

人民网北京6月3日电 （记者郝孟佳）2022年高考已进入倒计时阶段。近日，西南石油大学党委书记陈永灿通过视频寄语高考学子，祝愿大家以最佳的状态，迎接新挑战，取得好成绩。

陈永灿介绍，西南石油大学是国家“双一流”建设高校，是一所以工为主，多学科协调发展的综合性大学，学校拥有8个学科门类。石油与天然气工程学科优势突出，工程学、化学、材料学、地球科学等学科处于世界高水平行列，在页岩油气、可燃冰等非常规油气领域优势突出，在水能、太阳能、地热能、氢能等清洁能源领域和新材料领域优势明显，是国家能源行业人才培养和科学研究的重要基地。

陈永灿说：“同学们！你们是祖国的未来、民族的希望。期待你们的加入，与我们一道，为国家能源安全新战略和国家经济社会建设做贡献，为实现中华民族伟大复兴而努力。”

(责编：郝孟佳、熊旭)

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