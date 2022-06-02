人民网北京6月2日电 （记者郝孟佳）近日，南开大学历史学院大中衔接人才培养高峰论坛举行。南开大学历史学院党委书记黄家友认为，中学是人一生中很重要的阶段，很大程度上影响了大学的专业、工作的职业和人生的发展。

南开大学历史学院院长余新忠表示，学校与高中共建历史学基地的两个连接点，一是良好的历史学科基础，二是对拔尖人才培养的追求。“欢迎有志于史学研究的青年学子来到南开，也希望通过高校学术资源的输出，发掘培养一批对历史有兴趣、有才华的拔尖人才。”

南开大学物理科学学院物理学科高中基础人才培养与教学实践计划执行委员会主任吴雨浓表示，教育与社会相辅相成，大中衔接对于加速拔尖人才培养和选拔的效率至关重要。南开大学历史学高中基础人才培养教学基地正是高校与高中连接的桥梁。

在主旨演讲环节，南开大学历史学院副院长夏炎以“新文科背景下南开大学历史学科‘专通结合’的人才培养举措”为题，从学科优势以及拔尖人才培养的举措两方面展开，全面介绍了师资力量、课程体系等学院特色，以及先行先试的拔尖人才培养模式及针对拔尖学生开展的“伯苓班读书会”“名师面对面”等一系列学术活动，致力培育惟真惟新、求通致用的学术人才。

北京市陈经纶中学高中部校长贺小兵提到，中学要为学生搭建平台，提供更有效的支持和引领。高校教育资源的引进，对于中学更深刻了解了大学的选材方向从而为中学生提供差异化的课程供给起到了关键作用。

东北育才双语学校高中部校长郜琳荭谈到，高中要探索与个性化教育相匹配的课程管理模式，指导学生学会学习，进而学会自主学习和创造性学习，为后续的高层次发展奠定扎实的基础。“大中贯通的教育方式使中学接触到宝贵的前沿资源，利于选材、育材，体验营、研学营等活动为学生创造了自主学习的空间，培养了学生基础研究能力，受到学生和家长的赞誉。”

“中学担负着向大学提供优质生源的重任，大学肩负着人才培养、学术创新、文化引领的重要责任，共同的使命需要双方共同搭建平台，拓展创新教育的新途径，实现有效衔接的共同目标。”林州市第一中学校长元付宏说。

河北峰峰第一中学副校长李凯期待，未来能和南开大学共同在乡土历史资源开发、校本课程建设等方面继续拓展延伸，对学生予以更好地引导和支持，促进学生发展。

南开大学物理科学学院物理学科高中基础人才培养与教学实践计划执行委员会副主任张立军指出，大中衔接人才培养相关工作的开展为拔尖创新人才构筑了更为宽广的成长通道，体验营、研学营、讲座等一系列活动进一步促进了中学与大学间的交流互动，激发了中学生对历史学科的学习兴趣，拓展了学科视野。通过贯通式的培养模式，构建了大学中学共育的生态，从而为不同学生提供更好的、更具个性化的成长通道，为成为拔尖创新人才奠定成长之基。

(责编：郝孟佳、熊旭)