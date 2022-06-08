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教育部通报高考疑似泄题：考生考中作弊，不存在考前泄题

2022年06月08日07:41 | 来源：人民网-教育频道
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通报截图

人民网北京6月8日电 （记者孙竞）6月7日下午高考数学科目考试结束后，有网民发布数学全国乙卷、全国新高考I卷部分试卷图片，被疑泄露试题。今天清晨，教育部教育考试院发布情况通报。

通报中称，教育部教育考试院高度重视，第一时间向公安机关报案。

经公安机关迅速侦查，现查明：涉数学全国乙卷事，系考中作弊，甘肃某考生违规携带手机进入考场，开考后拍摄试卷发至QQ群寻求解答未果。涉数学全国新高考I卷事，系恶意编辑“占坑帖”，广东某考生考前在QQ空间发布无关帖子占位，考后再用试卷内容替换原有内容，帖子时间仍显示开考前。此外，安徽某考生自称“考前押中语文全国乙卷试题”，同样是考后恶意编辑的“占坑帖”。以上情况均不存在考前泄题。

对所涉考点，相关地方教育考试机构已撤换监考人员，加强监考力量，并将按照《国家教育考试违规处理办法》等规定对违规考生和失职失责人员严肃处理。

教育部教育考试院已再次向各地教育考试机构提出要求，进一步加强后续考试的考场监管，严肃考风考纪，坚决维护高考公平公正。

(责编：孙竞、熊旭)

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