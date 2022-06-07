2022年教育部教育考试院命制4套高考语文试卷，包括全国甲卷、全国乙卷、新高考I卷、新高考II卷。试题落实立德树人根本任务，有机融入习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬中华优秀传统文化和革命文化，引导青年学子为实现中华民族伟大复兴而奋斗；试题依据课程标准，着意关联教材，深化基础考查，创新试题形式，有效服务“双减”改革。

一、博古融今，凝聚新时代青年文化自信的磅礴之力

文化是一个国家、一个民族的灵魂，是国家和民族自立的精神支撑。试题充分发挥学科的人文优势，选材注重体现中华优秀传统文化和革命文化的精髓，试题设问既引导学生借鉴古人智慧、汲取精神力量、树立文化信心，又引导学生立足当下现实、融通古今资源、面向未来创新。

1、品经典、咀英华，于思辨中弘扬中华优秀传统文化

试题展现中华优秀传统文化的内涵与当代价值，引导学生深入思考中华文明在当代的“创造性转化、创新性发展”。新高考I卷信息类文本阅读选用2则材料：材料一节选自习近平总书记在2016年5月17日召开的哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话，强调加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发、让民族性更加符合当代中国和当今世界的发展要求；材料二摘编自郑敏的《新诗百年探索与后新诗潮》，主要讨论重建中国本土诗歌传统和传统诗论的现代转化等问题，提出“没有传统何谈创新”“古典诗论的当代人文价值”等看法，与材料一的核心观点紧密相应。第4题要求学生运用材料一的理论对社会现象加以分析，试题启发学生思考面对百年未有之大变局，传统观念在构建新时代和谐社会和人类命运共同体过程中的当代价值，引导学生读原著、学原文、悟原理，用科学理论提升认识、指导实践。

2、思来路、长精神，于感悟中传承革命文化

习近平总书记指出，“中国革命历史是最好的营养剂”。革命年代缔造了伟大的红色精神谱系，锻造出反映中国共产党价值追求与精神风貌的革命文化。试题深耕红色文化，彰显榜样力量，引导学生铭记历史，赓续红色基因。全国甲卷文学类文本阅读，通过对革命英雄以强大意志力战胜身体痛苦的描写，表现了革命信仰的巨大力量，引导学生领会长征精神，走好今天的长征路。新高考II卷文学类文本阅读，通过对抗日战争时期修马蹄、钉马掌劳动场景的描写，将车夫的运输工作与抗战时期的物资转运关联起来，使学生体会革命战争年代人民的伟大力量，引导学生领悟“人民是历史的创造者、人民是真正的英雄”的真谛。

二、取精用宏，谱写新时代青年追梦未来的青春之歌

2022年适逢中国共青团成立100周年，试题紧扣时代主题，关注青年成长，引导青年学生将个人命运与国家命运紧密结合，以实现中华民族伟大复兴的中国梦为使命，不负韶华，谱写壮丽的青春之歌。

1、以新时代伟大成就激发青年爱国热情

试题展现新时代社会主义现代化建设的历史性成就，反映中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，引导学生将爱国热情转化为实际行动，在国家高质量、跨越式发展中贡献青春、建立功勋。全国乙卷作文题围绕“北京：双奥之城”组织信息，通过表格和数据展现我国的综合国力，多方面呈现国家的跨越式发展，激发学生的爱国热情，引导学生体会冬奥精神的深刻内涵，体会奥运会成功举办背后的国家力量和制度优势，将爱国和爱党、爱社会主义高度统一。

2、以榜样力量坚定青年理想信念

火热的青春，需要坚定的理想信念。试题通过展示新时代人才的精神面貌和风采，引导青年紧跟党走，早立志、立大志，践行“请党放心、强国有我”的誓言，让理想信念在创业奋斗中升华。新高考II卷作文题介绍了不同行业奋发有为的人物典型，要求学生以“选择·创造·未来”为主题写一篇文章，引导学生做好个人的事业规划，争当伟大理想的追梦人。

3、以民族振兴激励青年担当作为

“时代总是把历史责任赋予青年”，青年要勇挑重担，勇克难关，勇斗风险，在担当中历练，在尽职中成长，在国家发展的美好愿景中绘就青春的彩色画卷。试题引导青年学生担当新时代赋予的历史责任，施展抱负，建功立业，迸发青春能量。全国乙卷文学类文本阅读选取左翼作家萧红在抗战时期写的书信《“九一八”致弟弟书》，字里行间满怀对爱国青年的希冀。新高考I卷语言文字运用I选取中国探月工程首任总指挥栾恩杰的事迹作为材料，引导青年把青春的汗水挥洒在祖国最需要的地方。

4、以科学创新引导青年创造未来

“青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。”青年身上寄托着党的期望、人民期待、民族重托。试题引导学生努力掌握科学文化知识，培养科学精神，培育创新能力。全国甲卷实用类文本阅读以“袁隆平和杂交水稻技术”为材料，引导学生学习袁隆平不迷信学术成说、勇于质疑、锐意创新的优秀品质。全国乙卷实用类文本阅读用3则材料介绍了科学家对雪花六瓣原因的探索和雪花形成的物理学知识，引导学生从生活中发现科学问题，养成良好的科学观察习惯，运用科学思维探寻现象背后的本质。

三、服务“双减”，夯实新时代青年全面发展的教育之基

2022年高考是“双减”政策发布之后的首次高考，命题在教考衔接上精耕细作, 充分释放服务“双减”改革的鲜明信号，引导教学提升课堂质量，助力构建教育良好生态。

1、强化基础，提高学生能力素养

青年学子只有打牢知识功底，才能积蓄前进能量。试题强调基础对于青年学习、成长的重要性。新高考I卷作文题，借围棋学习中的3个术语——“本手、妙手、俗手”巧妙类比，意在启示一线师生，基础不是知识的简单记忆，不是技能的机械训练，而是对基本概念和规律的掌握融通，阐明目标远大和磨砺功夫、基础扎实和创新创造的辩证关系，引导学生遵循获取知识和养成能力素养的基本规律，筑牢根本，守正而后创新。

2、依标考查，引导教学应教尽教

试题内容范围和难度设置严格依据课程标准，引导教学严格按照课程标准实施，做到应教尽教，既不随意提高或降低标准，也不随意增加或删除内容。

内容范围充分考虑课标不同版本。根据各省使用课标的不同版本和教学实际差异，新高考I卷、II卷分别为使用不同版本课标的省份专门命制名篇名句默写试题，形成4个不同版本的试卷。以新高考I卷为例，旧课标版3道试题默写内容分别出自《荀子·劝学》《诗经·周南·关雎》和李白的《蜀道难》，新课标版3道试题默写内容分别出自鲍照的《拟行路难》（其四）、曹操的《短歌行》和李白的《梦游天姥吟留别》。

难度设置符合课标要求的学业质量水平描述。在材料选取时，现代文材料的选择注重题材贴近学生的学习和生活，古代诗文材料的选择注重符合浅易的标准，符合学生的认知水平。如全国甲卷、乙卷的实用类文本阅读和新高考I、II卷的信息类文本阅读，都使用了多个材料的组合，试题的设置符合“能比较、概括多个文本的信息，发现其内容、观点、情感、材料组织与使用方面的异同”等要求。

3、关联教材，提升课堂教学质量

试题材料呼应教材，题干设问、参考答案注意与教材中的重点内容建立知识链接，并充分考虑新旧教材更替的因素，优先选择新旧教材中都有的传统经典课文为关联对象，灵活运用显性关联和潜在关联，引导教学重视教材、用好教材，以提升课堂教学质量的方式提高学生成绩。

显性关联，考点设置直接与教材内容关联。全国乙卷的古代诗歌阅读选用王勃的《白下驿饯唐少府》，试题要求学生将其与教材所选王勃名作《送杜少府之任蜀州》进行比较。新高考II卷古代诗歌阅读选用李白的《送别》，要求学生判断该诗最后两句“云帆望远不相见，日暮长江空自流”与教材所选《黄鹤楼送孟浩然之广陵》“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”的表达方式是否相同。

潜在关联，材料选择与教材内容有着密切关联。新高考II卷语言文字运用II材料选自萧红的《呼兰河传》，与小学语文教材课文《火烧云》出处相同，高中教材课文也选有萧红作品，学生对其语言风格非常熟悉。全国甲卷文言文阅读和新高考I卷文言文阅读材料均选自《战国策》，新旧教材中都有从《战国策》取材的课文，学生对其内容和形式并不陌生。

4、创新形式，减少“机械刷题”

2022年高考语文命题落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，在“改变相对固化的试题形式，增强试题开放性，减少死记硬背和‘机械刷题’现象”等方面继续探索，使用新题型，扩大试题的开放性与灵活度，进一步降低死记硬背和“机械刷题”的得分收益，引导学生认识到低效的学习方式只会带来无效的压力和负担。

材料文体和组合形式更加多样。4套试卷的现代文阅读材料使用了政论文、学术论文、科普文、专著导言、小说、散文、纪实作品等文体，有单一文本，也有复合文本。文言文阅读试题材料分别从战国秦汉时期的杂史、别史、诸子等经典文言著作中取材，不再限于史传文和纪事本末体。

试题设问更加开放。语言文字应用中对成语的考查，由选择题变为直接填写答案的填空题，试题答案不唯一，学生作答只要符合上下文语境即可得分，考点也相应从侧重考查近义成语差异的辨析变为侧重考查成语的积累与应用。

（来源：“教育部教育考试院”官方公众号）

(责编：孙竞、熊旭)