人民网北京6月7日电 （记者孙竞）今天上午，2022年全国高考正式拉开大幕，千万考生迈入考场。刚刚，语文科目的考试正式结束，人民网记者盘点了2022年普通高考语文作文试题。

全国甲卷

试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节，为元妃（贾元春）省亲修建的大观园竣工后，众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中，取“翼然”二字；贾政认为“此亭压水而成”，题名“还须偏于水”，主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字，有人即附和题为“泻玉”；贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅，贾政点头默许。“沁芳”二字，点出了花木映水的佳境，不落俗套；也契合元妃省亲之事，蕴藉含蓄，思虑周全。

以上材料中，众人给匾额题名，或直接移用，或借鉴化用，或根据情境独创，产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示，引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验，写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

全国乙卷

试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

双奥之城，闪耀世界。两次奥运会，都显示了中国体育发展的新高度，展示了中国综合国力的跨越式发展，也见证了你从懵懂儿童向有为青年的跨越。亲历其中，你能感受到体育的荣耀和国家的强盛；未来前行，你将融入民族复兴的澎湃春潮。卓越永无止境，跨越永不停歇。

请结合以上材料，以“跨越，再跨越”为主题写一篇文章，体现你的感受与思考。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

全国新高考Ⅰ卷

试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

“本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法；妙手是指出人意料的精妙下法；俗手是指貌似合理，而从全局看通常会受损的下法。对于初学者而言，应该从本手开始，本手的功夫扎实了，棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手，而忽视更为常用的本手。本手是基础，妙手是创造。一般来说，对本手理解深刻，才可能出现妙手；否则，难免下出俗手，水平也不易提升。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章，体现你的感悟与思考。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

全国新高考Ⅱ卷

试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

中国共产主义青年团成立100周年之际，中央广播电视总台推出微纪录片，介绍一组在不同行业奋发有为的人物。他们选择了自己热爱的行业，也选择了事业创新发展的方向，展示出开启未来的力量。

有位科学家强调，实现北斗导航系统服务于各行各业，“需要新方法、新思维、新知识”。她致力于科技攻关，还从事科普教育，培育青少年的科学素养。有位摄影家认为，“真正属于我们的东西，是民族的，血脉的，永不过时”。他选择了从民族传统中汲取养分，通过照片增强年轻人对中国文化的认同。有位建筑家主张，要改变“千城一面”的模式，必须赋予建筑以理想和精神。他一直努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的建筑作品。

复兴中学团委将组织以“选择·创造·未来”为主题的征文活动，请结合以上材料写一篇文章，体现你的认识与思考。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

北京卷

试题内容：

微写作（10分）

从下面三个题目中任选一题，按要求作答。不超过150字。

（1）校学生会成立新社团“悦读会”，要拟一则招新启事。请你围绕“阅读带来审美愉悦”这一宗旨，为启事写一段话。要求：语言简练，有吸引力。

（2）核酸检测排队时需要两米安全距离，一些社区为两米间隔线设置了安全贴心、形式多样的标志，有的是撑起的晴雨伞，有的是贴在地上的古诗词图片。请你选择一个检测点，依据其环境特点，设计两米间隔线标志，并写出设计理由。要求：语言简明，条理清晰。

（3）请以“像一道闪电”为题目，写一段抒情文字或一首小诗。要求：感情真挚，语言生动，有感染力。

作文（50分）

从下面两个题目中任选一题，按要求作答。不少于700字。将题目写在答题卡上。

（1）古人说，“学不可以已”，重视学习是中华民族的优良传统。在当代中国，人们对学习的理解与古人有相同之处，也有不一样的地方。

请以“学习今说”为题目，写一篇议论文。可以从学习的目的、价值、内容、方法、途径、评价标准等方面，任选角度谈你的思考。

要求：论点明确，论据充实，论证合理；语言流畅，书写清晰。

（2）网络时代、疫情期间，很多活动转向“线上”，你一定有不少关于“在线”的经历、见闻和感受。

请以“在线”为题目，写一篇记叙文。

要求：思想健康；内容合理、充实，有细节描写；语言流畅，书写清晰。

天津卷

试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

烟火气是家人团坐，灯火可亲；烟火气是国泰民丰，岁月安好；烟火气是温情，是祥和，需要珍惜和守护，也需要奉献和担当。寻常烟火，就是最美的风景。

你对这段话有怎样的思考和感悟？请结合自身体验，写一篇文章。

要求：①自选角度，自拟标题； ②文体不限（诗歌除外），文体特征明显；

③不少于800字；④不得抄袭，不得套作。

浙江卷

试题内容：

阅读下面文字，根据要求作文。（60分）

近年来，浙江省着力强化创新驱动，深入实施人才强省、创新强省首位战略，深入实施“鲲鹏行动”“高层次人才特殊支持计划”等人才工程，全省高质量发展水平持续提升。

新时代浙江青年，在各行各业、不同领域开拓创新。如95后姑娘徐枫灿，在空军航空大学刻苦训练、满分通过考核，成为我国陆军首位初放单飞的女飞行员；90后青年工人杨杰，从一名普通的学徒工成长为“浙江工匠”，获得浙江省劳动模范称号；之江实验室智能超算研究中心团队，35岁以下成员占比近九成，勇闯国内智能超算领域“无人区”，斩获超算应用领域的国际最高奖项——戈登贝尔奖……

以上材料对你未来发展有什么启示？请写一篇文章。

【注意】①角度自选，立意自定，题目自拟。②明确文体，不得写成诗歌。 ③不得少于800字。 ④不得抄袭、套作。

(责编：孙竞、熊旭)