人民网北京6月7日电 （记者孙竞）记者从教育部教育考试院获悉，2022年高考语文科目结束后，来自一线的中学教师结合本省教情、学情、考情，对试题进行了全面点评。

针对全国甲卷试题，昆明一中杨仕云老师认为，论述类文本阅读体现稳中求新、稳中求变原则，和以往相同，试题重点考查筛选并整合文本信息，理解重要词语句子含义，分析论点、论据、论证方法等。实用类文本阅读采用的是多则材料的形式，内容为“杂交水稻的培育”，体现了时代性，引导考生对中国在农业方面的巨大进步加深认识与理解，从而增强对社会主义先进文化的自信。

成都教科院袁文老师、成都七中游俊松老师认为，试题材料亲切平实，丰富多元，凸显情境。作文材料选自《红楼梦》“大观园试才题对额”中的一个情节，既弘扬了传统文化，又让学生在更广泛的领域思考其启示，鼓励其面向未来创新，彰显了让传统文化传下去、活起来的理念，使传统文化与当代文化相适应，与现代社会相协调，与学生成长相呼应。

针对全国乙卷试题，郑州外国语新枫杨学校鲁智瑛老师认为，试卷贴近学生学习生活实际，便于理解。语言文字运用II模块选取了对“眼中风”这种眼科疾病的介绍，多次强调“眼中风”不及时治疗会导致严重的视力损害，提醒学生关注用眼健康。作文题的材料选择是“双奥之城”的北京，对2008年和2022年两届奥运会上比赛成绩、群众体育、科技两点、交通知识、国家经济的列举，展示了两次奥运会中国家综合实力的跨越式发展。这本就是学生生活中热切关注的热点，便于学生理解。

河南省实验中学焦文韬老师认为，实用文本阅读选择物理学对雪花的研究成果为阅读材料，内容源于生活，便于学生联系生活，准确理解阅读材料，又采用了科学研究的视野，体现科研价值，彰显了科技创新的时代精神和价值追求。合肥六中彭胜文老师提到，试题化人为要，强调文化浸润。文学类文本选取的是萧红的作品《“九一八”致弟弟书》，文章通过自己的经历，将个人遭际与国家命运紧密联系在一起，引导考生深刻领悟每个人的前途命运都与国家和民族的前途命运紧密相联的历史规律。

针对新高考全国I卷试题，山东师范大学附属中学王虹老师指出，今年试题稳定，但是“反套路化”倾向明显。就试卷结构、试题难度、难度梯度等而言，今年的高考语文试题是稳定的，注重对教材的回归，对学科基础必备知识的考查。这对今年全国各地受到不同程度疫情影响的考生来说，是极具人本关怀的，同时也体现了高考改革是稳步推进的；但是也充分体现了“反套路”化，注重因文设题，考查学生对学科知识、学科能力的灵活运用。

山东省实验中学吉林絮老师认为，素材厚植家国情怀，增强文化认同和文化自信。在大阅读的文本语料选择上，信息类文本突出学术研究的民族性导向，文学类文本取材于渔夫拒剑的历史故事、作文中“本手、妙手、俗手”的下棋之道从传统文化中汲取营养，给考生很多启发。

针对新高考全国II卷试题，重庆市教科院钱金涛老师、南开中学陆平老师认为，选材注意贴近时代、贴近学生生活，如语言文字运用I选择了关于“天宫课堂”的语料，来自今年的新闻报道。再如作文以中央广播电视台一组介绍在不同行业奋发有为的人物的微纪录片为主体材料，让学生以选择、创造、未来为主题，参加复兴中学团委的征文活动，写一篇体现认识和思考的文章，贴近时代，贴近学生，贴近生活。

沈阳市第二十中学霍建华老师、辽宁省实验中学关大伟老师认为，今年试题结构基本与2021年相同，试题难度相当，试题命制有意关联教材。古代诗歌阅读材料选择李白作品《送别》，有利于与教材关联，降低阅读难度，题目中提及教材中李白的选篇，形成比较阅读。名篇名句默写均符合《课程标准》篇目要求。

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