近日，民政部、教育部、财政部、人社部联合印发《关于做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》明确，健全社区工作者职业体系，营造拴心留人的良好环境，引导高校毕业生扎根基层。原则上2022年所有新招聘岗位全部向高校毕业生开放，鼓励拿出较多数量岗位专门招聘有志热心服务群众的高校毕业生。鼓励具备条件的行政村积极吸纳高校毕业生到村担任村务工作者。

就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程，2022届高校毕业生超过1000万人，做好高校毕业生等青年就业工作事关经济发展、疫情防控和社会稳定、民生福祉。为此，《通知》明确，多渠道吸纳高校毕业生到城乡社区就业创业，为提高城乡社区治理和服务精准化精细化水平、推进基层治理体系和治理能力现代化建设提供人才支撑。

民政部负责人介绍，主要包括5个方面的任务：“第一是要求各地制定社区专职工作人员年度招聘计划，原则上2022年所有新招聘岗位全部向高校毕业生开放；第二是要求支持在社区提供养老、托育、家政等服务的机构加快发展，增强吸纳高校毕业生就业能力，对符合条件的机构按规定落实社会保险补贴等政策；第三是要求组织提供社区服务的机构参与‘百万就业见习岗位募集计划’，指导城乡社区组织因需设立就业见习岗位；第四是要求培育壮大社区社会工作人才队伍，积极引导高校毕业生到乡镇（街道）社会工作站开展服务；第五是要求设立一批城乡社区实习实践基地，引导在校大学生了解城乡社区居民需求和工作实际，激发高校毕业生到城乡社区就业创业的热情。”

城乡社区是党和政府联系服务群众的“最后一公里”，也是广大青年群众深入基层、贴近群众，接受历练、增长才干的重要平台，为建立高校毕业生到城乡就业创业长效机制，《通知》提出，健全社区工作者职业体系，营造拴心留人的良好环境，引导高校毕业生扎根基层，并要求加强对在城乡社区就业高校毕业生的培训，增强其服务群众的工作本领，提升其专业技术能力，做好投身城乡社区一线砥砺磨练、增长才干的职业准备。

《通知》强调，要建立部门各司其职、协同推进的工作机制，强化组织保障、明确部门职责、加强宣传引导，推动2022年高校毕业生到城乡社区就业工作落地落实。“民政部门作为牵头城乡社区治理体系和治理能力建设的职能部门，下一步将结合社区工作者队伍建设、城乡社区服务体系建设、乡镇（街道）社会工作站建设、社会组织培育管理等工作，积极促进高校毕业生到城乡社区就业。”民政部负责人说。（记者任欢）

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